Ông Trump thề trả thù cho binh sĩ thiệt mạng trong xung đột với Iran

Tổng thống Trump thừa nhận Mỹ có thể hứng chịu thêm thương vong trong chiến dịch nhằm vào Iran, tuyên bố sẽ trả thù cho những người đã thiệt mạng.

"Với tư cách một dân tộc, chúng ta tiếc thương những người yêu nước đích thực đã hy sinh cao cả vì đất nước. Điều đáng buồn là rất có thể sẽ có thêm những mất mát trước khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng nước Mỹ sẽ trả thù cho cái chết của họ và giáng đòn trừng phạt nặng nề nhất đối với những kẻ đã gây ra cuộc chiến chống lại chúng ta", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 1/3.

Quân đội Mỹ trước đó thông báo 3 quân nhân đã thiệt mạng, 5 người bị thương nặng và nhiều người bị thương nhẹ trong chiến dịch nhằm vào Iran, đánh dấu những thương vong đầu tiên của Washington trong xung đột lần này. Chưa rõ tình huống dẫn đến thương vong, nhưng hai quan chức Mỹ giấu tên nói rằng sự việc xảy ra ở Kuwait.

Tổng thống Trump lên chuyên cơ Không lực Một tại West Palm Beach, Florida, ngày 1/3. Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu, ông Trump cảnh báo lực lượng vũ trang Iran "đầu hàng hoặc chết", sau khi quân đội Mỹ tuyên bố phá hủy trụ sở của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). "Tôi một lần nữa kêu gọi IRGC, quân đội, cảnh sát Iran hạ vũ khí và chấp nhận được hưởng quyền miễn trừ hoàn toàn, nếu không họ chắc chắn sẽ phải đối mặt cái chết. Chẳng phải chuyện tốt đẹp gì đâu", Tổng thống Mỹ nói.

Lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi người dân Iran "giành lại đất nước của mình" và khẳng định "nước Mỹ sát cánh cùng quý vị".

Theo ông Trump, các đợt không kích đầu tiên đã đánh trúng hàng trăm mục tiêu và phá hủy phần lớn lực lượng của hải quân Iran. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh chiến dịch nhằm vào quốc gia Trung Đông sẽ tiếp tục cho đến khi Mỹ "đạt được các mục tiêu đề ra", song không nói rõ đó là những mục tiêu nào.

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh.

Iran sau đó nhanh chóng tuyên bố mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ Mỹ tại nhiều nước Trung Đông, gây ra hàng loạt thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Tehran khẳng định mục tiêu là lực lượng của Washington, chứ không phải lãnh thổ các quốc gia láng giềng.

Tổng thống Trump cho biết 48 lãnh đạo và chỉ huy quân đội Iran đã thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Ông cũng tỏ ý sẵn sàng đối thoại với các lãnh đạo mới ở Iran, song không nói rõ khi nào các cuộc đàm phán có thể diễn ra.

Huyền Lê (Theo AFP, CNN)