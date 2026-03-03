Ông Trump: 'Sóng lớn' vẫn chưa giáng xuống Iran

Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ chưa dốc toàn lực tấn công Iran và "đợt sóng lớn" thực sự sắp giáng xuống nước này.

"Chúng tôi đã đánh cho họ tơi tả", Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn qua điện thoại với CNN sáng 2/3, nhắc đến Iran. "Tôi nghĩ mọi thứ diễn ra rất tốt. Rất mạnh mẽ. Chúng tôi có quân đội tuyệt vời nhất thế giới và đang sử dụng sức mạnh đó".

Ông chủ Nhà Trắng đề cập nhiều chủ đề liên quan chiến dịch mà Mỹ và Israel phát động hôm 28/2 nhằm vào Iran. Ông không muốn chiến sự kéo dài quá lâu, khoảng thời gian ước tính ban đầu là 4 tuần và Mỹ "đang vượt tiến độ một chút so với kế hoạch".

Khi được hỏi liệu Mỹ có làm gì thêm ngoài các cuộc không kích để hỗ trợ người dân Iran "giành lại quyền kiểm soát đất nước" hay không, ông Trump trả lời "Có".

"Chúng tôi thực sự đang làm như vậy. Nhưng lúc này, chúng tôi muốn mọi người ở trong nhà. Bên ngoài không an toàn", ông Trump tiếp tục, đồng thời cảnh báo tình hình sẽ còn nguy hiểm hơn nữa. "Chúng tôi còn chưa tung hết sức. Đợt sóng tấn công lớn nhất vẫn chưa đến. Nó sẽ sớm xuất hiện".

Tổng thống Donald Trump lên chuyên cơ tại Palm Beach, bang Florida ngày 1/3. Ảnh: AFP

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh chiến dịch của Mỹ và Israel đã khiến Iran tổn thất nặng nề, khi hàng chục lãnh đạo quân sự và chính trị cấp cao thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Iran đã đáp trả mạnh mẽ nhằm vào Israel cùng hàng loạt căn cứ Mỹ tại Trung Đông, gây thiệt hại cho đối phương.

Tổng thống Trump cho biết "bất ngờ lớn nhất" với ông chính là Iran đã tấn công vào các quốc gia Arab tại khu vực như Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

"Chúng tôi từng nói với các quốc gia Arab rằng 'cứ để chúng tôi lo việc này'. Nhưng giờ họ muốn tham chiến. Và họ đang chiến đấu rất quyết liệt. Ban đầu họ dự định chỉ can dự rất hạn chế, nhưng giờ thì họ nhất quyết phải tham gia", ông Trump nói, thêm rằng lãnh đạo các nước Arab là những người "cứng rắn và rất khôn ngoan".

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng mối đe dọa hạt nhân từ Iran từ lâu đã là vấn đề lớn đối với khu vực. "Họ đã phải sống dưới 'đám mây đen' đó suốt nhiều năm. Đó là lý do bạn không bao giờ có thể có hòa bình", ông nói.

Về việc Iran chuẩn bị bầu Lãnh tụ Tối cao kế nhiệm ông Khamenei, ông chủ Nhà Trắng nói Mỹ không biết nước này sẽ chọn ai.

"Có thể họ sẽ may mắn và tìm được ai đó biết rõ mình đang làm gì", ông tiếp tục. "Họ thậm chí còn không biết ai đang lãnh đạo đất nước".

Tổng thống Trump nói đội ngũ của ông đã tìm cách thương lượng với Iran, nhưng không thể đạt được thỏa thuận. Mỗi đề nghị mới đều đi kèm với việc phía Iran rút lại hoặc thay đổi những nhượng bộ đã đưa ra trước đó và Iran không chấp nhận chấm dứt hoạt động làm giàu uranium.

Tổng thống Donald Trump tại khuôn viên Nhà Trắng ngày 1/3. Ảnh: AP

Cuối cuộc phỏng vấn, ông Trump cho biết chiến dịch quân sự hiện tại là một phần trong nỗ lực dài hạn nhằm loại bỏ mối đe dọa từ Iran.

"Lần trước chúng tôi đã hạ Soleimani", ông Trump nhắc lại cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ năm 2020 nhắm vào tướng Qasem Soleimani của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. "Nếu chiến dịch đó không xảy ra, Israel có thể không còn tồn tại nữa".

Tổng thống Trump cũng nhắc đến Chiến dịch Búa Đêm không kích các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025, gọi đây là hành động "rất quan trọng" bởi Iran khi đó "chỉ cần thêm một tháng nữa là có vũ khí hạt nhân". Ông chỉ trích người tiền nhiệm Barack Obama vì ký với Iran một thỏa thuận hạt nhân tồi tệ.

Đề cập đến các cuộc đàm phán gần đây, ông Trump cho biết phía Iran "không sẵn sàng chấp nhận những gì chúng tôi yêu cầu. Họ lẽ ra nên làm vậy".

"Và mọi việc đang tiến triển tốt", ông Trump nói ngắn gọn rồi cúp máy.

Như Tâm (Theo CNN, AFP, Reuters)