Ông Trump sẽ không gọi Nga là 'hổ giấy' nữa

Tổng thống Trump không muốn tiếp tục ví von Nga là "hổ giấy", song vẫn cho rằng Moskva đang kéo dài xung đột vô ích ở Ukraine.

"Tôi sẽ không nói bất kỳ ai là hổ giấy nữa, nhưng Nga thật sự đã chi hàng triệu, hàng triệu USD cho bom, tên lửa, đạn dược và đã có rất nhiều người bỏ mạng. Thế nhưng, họ gần như không kiểm soát thêm được lãnh thổ nào", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/9 nói về xung đột Nga - Ukraine, khi tiếp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Nhà Trắng.

Trong bài viết trên Truth Social hai ngày trước, Tổng thống Mỹ viết rằng Nga không còn là cường quốc hạt nhân đáng gờm mà đã thay vì "chiến đấu không mục đích" suốt hơn 3 năm qua ở Ukraine.

Ông cũng thay đổi lập trường về chiến sự tại Ukraine, cho rằng Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ và nhận định Moskva đang gặp nhiều khó khăn lớn về kinh tế.

Khi trả lời báo chí tại Nhà Trắng giữa cuộc tiếp ông Erdogan, ông Trump giữ nguyên quan điểm này và cho rằng Moskva "gần như không giành thêm được tấc đất nào dù họ oanh tạc dữ dội suốt hai tuần qua". Tổng thống Trump nói số thương vong trong cuộc chiến tiếp tục tăng là "điều đáng xấu hổ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 25/9. Ảnh: AFP

"Tôi đã dàn xếp kết thúc 7 cuộc chiến. Ban đầu tôi còn nghĩ cuộc chiến Nga - Ukraine là dễ giải quyết nhất, nhưng Tổng thống Vladimir Putin đã khiến tôi rất thất vọng", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ đồng thời kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng mua dầu mỏ và khí đốt từ Nga, đổi lại Washington sẵn sàng bán tiêm kích tàng hình F-35 cho Ankara và chấm dứt những bất đồng kéo dài 6 năm qua. Mỹ gạt Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 vào năm 2019, sau khi nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Trái với các tuyên bố của ông Trump về tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga hôm 25/9 khẳng định quân đội nước này trong năm nay đã kiểm soát thêm 4.700 km2 lãnh thổ và 205 khu dân cư, đặc biệt ở khu vực Donetsk.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ nhận định "hổ giấy" từ ông Trump, đồng thời lập luận rằng tình hình thực địa đủ chứng tỏ Nga đang giữ ưu thế trước Ukraine. Tuy nhiên, ông thừa nhận kinh tế Nga đang gặp một số thách thức lớn, được dự báo tăng trưởng 2,5% năm nay, giảm mạnh so với mức 4,1% và 4,3% trong các năm 2023-2024.

Giới chức Nhà Trắng tiết lộ với NY Post rằng những phát biểu mới nhất từ Tổng thống Trump là một phần chiến thuật kéo Nga trở lại bàn đàm phán. Từ khi nhậm chức hồi tháng 1, ông Trump đã chủ động thúc đẩy đối thoại Washington - Moskva, với nhiều vòng tiếp xúc ngoại giao và một hội nghị thượng đỉnh cùng Tổng thống Putin tại Alaska hồi tháng 8, nhưng chưa đạt được bất cứ bước tiến nào để chấm dứt chiến sự.

Thanh Danh (Theo RT, Kyiv Independent, Telegraph)