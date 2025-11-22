Ông Trump ra hạn chót để Ukraine chấp thuận kế hoạch hòa bình

Tổng thống Trump cho Ukraine thời hạn đến ngày 27/11 để chấp thuận kế hoạch hòa bình 28 điểm mà Mỹ đề xuất.

"Chúng tôi nghĩ ngày 27/11 là thời điểm phù hợp. Mục tiêu của chúng tôi chỉ có một, đó là chấm dứt chết chóc", Tổng thống Donald Trump nói trên Fox News Radio hôm 21/11 khi được hỏi liệu ông có ra hạn chót để Ukraine chấp thuận kế hoạch hòa bình mới do Mỹ đề xuất hay không.

Ông chủ Nhà Trắng không nêu lý do chọn mốc 27/11, cũng là Lễ Tạ ơn tại Mỹ năm nay. Tổng thống Trump thêm rằng ông sẵn sàng gia hạn "nếu mọi thứ tiến triển thuận lợi".

Tại sự kiện ở Nhà Trắng cùng ngày, ông Trump tiếp tục kêu gọi Ukraine chấp nhận kế hoạch của Mỹ. "Ông ấy sẽ phải thích nó, nếu không thì họ cứ tiếp tục chiến đấu. Sẽ đến lúc ông ấy phải chấp nhận một điều gì đó", lãnh đạo Mỹ nói với báo giới khi được hỏi về thông tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phản ứng không mấy nhiệt tình với đề xuất mới.

Tổng thống Mỹ cảnh báo nếu giao tranh tiếp diễn, Ukraine sẽ mất những vùng lãnh thổ mà họ phải nhượng lại cho Nga theo kế hoạch hòa bình của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 21/11. Ảnh: AP

Nhà Trắng ngày 20/11 xác nhận giới chức Mỹ đã chuẩn bị kế hoạch hòa bình cho xung đột Ukraine và chuyển cho Tổng thống Zelensky xem xét. Truyền thông Mỹ đưa tin kế hoạch hòa bình này gồm 28 điểm, trong đó có nhiều yêu cầu mà Nga từng đưa ra để kết thúc xung đột.

Tổng thống Zelensky ngày 21/11 thừa nhận Ukraine đang đối mặt một trong những thách thức lớn nhất lịch sử. "Ukraine ra một lựa chọn rất khó khăn. Hoặc là mất phẩm giá, hoặc là mất một đối tác then chốt", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cùng ngày điện đàm với lãnh đạo Anh, Đức và Pháp, trao đổi với Phó tổng thống Mỹ JD Vance. Ông cho biết đã nhất trí với ông Vance về làm việc ở cấp cố vấn để "tìm con đường khả thi đến hòa bình".

Trong phát biểu trước đó, ông Zelensky bày tỏ trân trọng những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến sự, thêm rằng Kiev đang xem xét dự thảo của Washington.

Ba nguồn thạo tin tiết lộ rằng Ukraine đang phối hợp với Anh, Đức và Pháp để xây dựng đề xuất thay thế kế hoạch 28 điểm. Các nước châu Âu không được Washington tham vấn và đều bày tỏ ủng hộ Kiev mạnh mẽ.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 21/11 cho biết Nga đã nhận được dự thảo kế hoạch hòa bình của Mỹ. Theo lãnh đạo Nga, kế hoạch này có thể "thiết lập nền tảng" cho một thỏa thuận hòa bình Ukraine. Ông chủ Điện Kremlin cảnh báo Ukraine sẽ mất thêm lãnh thổ nếu từ chối đề xuất của Mỹ.

