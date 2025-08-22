Ông Trump 'nổi giận' vì Ukraine tấn công đường ống Druzhba

Tổng thống Trump "rất tức giận" sau khi Ukraine tập kích đường ống Druzhba được Nga dùng để dẫn dầu sang Trung Âu, theo thư do Hungary công bố.

Đảng cầm quyền Fidesz của Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm nay công bố bức thư của lãnh đạo này gửi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ông phàn nàn về cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái (drone) của Ukraine nhằm vào đường ống dẫn dầu Druzhba hôm 13/8.

Đường ống này đi qua lãnh thổ Ukraine và được sử dụng để vận chuyển dầu của Nga cho Hungary, Slovakia và các nước khác ở khu vực Trung Âu.

"Viktor, tôi không thích nghe tin này và rất tức giận về điều đó. Hãy nói với Slovakia như vậy. Ông là người bạn tuyệt vời của tôi", ông Trump phản hồi trên bức thư.

Tổng thống Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Tổng thống Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 11/8. Ảnh: AP

Bức thư được công bố sau khi Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine hôm 21/8 tiếp tục tập kích trạm bơm tại tỉnh Bryansk của Nga, khiến hoạt động chuyển dầu qua đường ống Druzhba một lần nữa bị tê liệt. Đường ống này mới được khôi phục hoạt động trước đó hai ngày.

Trong bức thư gửi Ủy ban Châu Âu hôm nay, chính phủ Hungary và Slovakia cho biết vụ tấn công mới nhất của Ukraine có thể khiến hai quốc gia này không nhận được dầu của Nga trong ít nhất 5 ngày, kêu gọi cơ quan trên có động thái nhằm đảm bảo an toàn về nguồn cung.

Khi phản hồi các chỉ trích trước đó của Budapest đối với các cuộc tập kích của Kiev nhằm vào đường ống Druzhba, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nhấn mạnh rằng "chính Nga, chứ không phải Ukraine, mới là bên bắt đầu xung đột và từ chối chấm dứt cuộc chiến".

"Hungary đã được cảnh báo trong nhiều năm qua rằng Nga không phải đối tác đáng tin cậy", ông Sybiha viết trên mạng xã hội X. "Dù vậy, Hungary vẫn cố gắng duy trì phụ thuộc vào Nga, kể cả sau khi xung đột bùng phát. Các ngài có thể gửi lời phàn nàn cho những người bạn của mình ở Moskva".

Vị trí đường ống Druzhba (màu xanh). Đồ họa: Aspenia Online

Sau khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine vào đầu năm 2022, Budapest vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Moskva. Kể từ khi được miễn trừ tạm thời khỏi lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga của Liên minh châu Âu, Hungary đã tăng cường mua dầu thô của Nga thông qua mạng lưới đường ống trên đất liền, qua đó thu được lợi nhuận lớn nhờ giá dầu đã dược giảm.

Phạm Giang (Theo Politico, Reuters, Newsweek)