Ông Trump nêu ý tưởng tổ chức cuộc gặp Mỹ - Nga - Ukraine

Ông Trump cho biết sẽ tìm cách tổ chức hội nghị ba bên với lãnh đạo Nga và Ukraine ngay sau cuộc gặp ông Putin ở Alaska.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/8 cho biết nếu cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại bang Alaska diễn ra tốt đẹp, ông muốn lãnh đạo hai nước tiếp tục tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Tôi muốn làm điều đó gần như ngay lập tức. Chúng tôi sẽ có cuộc gặp ngắn gọn giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky và tôi, nếu họ muốn tôi góp mặt", lãnh đạo Mỹ cho hay.

Dù vậy, ông Trump cảnh báo sẽ hủy bỏ kế hoạch tổ chức sự kiện nếu cảm thấy ông Putin "hành xử thiếu thiện chí" trong cuộc gặp ngày 15/8. "Có thể sẽ không có cuộc gặp thứ hai, nếu tôi cảm thấy kế hoạch này không còn phù hợp vì không nhận được những câu trả lời cần thiết", ông nói.

Tổng thống Trump phát biểu tại Trung tâm Kennedy ở Washington hôm 13/8. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz điện đàm trực tuyến với Tổng thống Trump và các lãnh đạo châu Âu, NATO trước khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga diễn ra.

Ông Trump cho biết đã có cuộc thảo luận "rất tốt" với các lãnh đạo châu Âu, đồng thời cảnh báo Nga sẽ hứng chịu "hậu quả nghiêm trọng" nếu không ngừng chiến dịch ở Ukraine, nhưng không nói rõ đó là những hậu quả gì.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết người đồng cấp Trump đã nhất trí rằng Ukraine phải được tham gia vào các cuộc thảo luận về vấn đề nhượng bộ lãnh thổ. "Tổng thống Trump đã nói rõ rằng Mỹ muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại cuộc gặp ở Alaska", ông cho hay.

Tổng thống Zelensky nói rằng ông Trump ủng hộ ý tưởng thiết lập thỏa thuận về đảm bảo an ninh sau khi xung đột kết thúc.

Kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga được công bố giữa lúc ông Trump đang gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Nga đẩy mạnh tiến công trên chiến trường, trong khi Tổng thống Zelensky không được mời tham dự hội nghị, làm dấy lo ngại rằng ông Trump và ông Putin có thể sẽ đạt thỏa thuận khiến Ukraine phải nhượng bộ lớn.

Ông Trump từng dọa áp đặt biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các đối tác thương mại của Nga, nếu Moskva không thể hiện ý định muốn chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, thời hạn chót mà Tổng thống Trump đặt ra với Nga đã trôi qua từ tuần trước mà Mỹ không công bố biện pháp nào.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)