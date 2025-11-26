Ông Trump nêu điều kiện gặp Tổng thống Putin, Zelensky

Ông Trump cho biết sẽ chỉ gặp Tổng thống Nga, Ukraine khi thỏa thuận hòa bình đã hoàn tất hoặc đang ở giai đoạn cuối cùng.

"Với hy vọng hoàn tất kế hoạch hòa bình này, tôi đã chỉ đạo đặc phái viên Steve Witkoff tới Moskva gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 25/11, thêm rằng cùng lúc đó, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll sẽ gặp quan chức Ukraine.

Dự thảo về kế hoạch được Mỹ chuyển cho Ukraine ngày 20/11, trong đó có nhiều yêu cầu mà Nga từng đưa ra, như Ukraine từ bỏ vùng Donbass, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Ông Trump cũng bày tỏ hy vọng sẽ sớm gặp ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, "nhưng chỉ khi thỏa thuận chấm dứt chiến sự đã hoàn tất hoặc đang trong giai đoạn cuối".

Tổng thống Mỹ ca ngợi "tiến triển vượt bậc" mà nhóm của ông đã đạt được trong tuần qua, lưu ý "Kế hoạch Hòa bình 28 điểm ban đầu, do Mỹ soạn thảo, đã được điều chỉnh với sự góp ý bổ sung từ cả hai phía và hiện chỉ còn lại vài điểm bất đồng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 25/11. Ảnh: AFP

Ông Zelensky ngày 25/11 nói với các đồng minh rằng Ukraine "sẵn sàng triển khai bước kế tiếp" với bản phác thảo mới của kế hoạch do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt giao tranh, nhưng vẫn còn "những điểm nhạy cảm" mà ông muốn thảo luận với Tổng thống Mỹ.

AFP đưa tin rằng kế hoạch ban đầu của Mỹ, vốn nghiêng nhiều về phía Nga, đã được thay thế bằng phiên bản tính đến lợi ích của Ukraine nhiều hơn. Một quan chức am hiểu kế hoạch mới nói rằng nó "tốt hơn đáng kể". Tuy nhiên, giới chức Mỹ cũng thừa nhận vẫn còn "những vấn đề nhạy cảm".

Các cuộc thảo luận đã diễn ra kể từ cuối tuần qua, khi đại diện Ukraine và Mỹ họp kín tại Geneva, Thụy Sĩ, để bàn về kế hoạch hòa bình mới. Đàm phán mới nhất với sự tham gia của phái đoàn Mỹ và Nga cũng được tiến hành tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Nhà đàm phán Mỹ Dan Driscoll tỏ ra lạc quan sau cuộc gặp với phía Nga.

Nhà Trắng ca ngợi những " bước tiến lớn lao", đồng thời nhấn mạnh "có vài chi tiết nhạy cảm nhưng không phải không thể vượt qua cần được giải quyết".

Huyền Lê (Theo AFP, CNN)