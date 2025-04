Ông Trump: Mỹ thu hai tỷ USD mỗi ngày nhờ thuế quan

Tổng thống Donald Trump tuyên bố "tiền đang đổ vào Mỹ nhiều chưa từng thấy", các đòn thuế quan giúp Mỹ thu hai tỷ USD mỗi ngày và nhiều nước muốn đàm phán lại.

Phát biểu tại Phòng Đông của Nhà Trắng, trong sự kiện thúc đẩy phát triển khai thác than đá, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 nhấn mạnh với các nhà lập pháp, thành viên nội các và lãnh đạo các ngành công nghiệp rằng chính sách thuế quan của ông đang phát huy hiệu quả.

Ông gọi chính sách thuế nhập khẩu đối ứng là yếu tố "bùng nổ" trong chiến lược kinh tế của mình, đang giúp Mỹ thu về hai tỷ USD mỗi ngày. Dù không cung cấp số liệu chi tiết hay chỉ rõ những khoản thuế quan nào đóng góp vào nguồn thu khổng lồ này, Tổng thống Trump nhấn mạnh rất nhiều đại diện quốc gia đang đến Mỹ để đàm phán miễn trừ thuế.

"Chúng tôi đã trao đổi với rất, rất nhiều nước muốn đạt được thỏa thuận. Vấn đề là chúng tôi không thể gặp hết tất cả nhanh như vậy. Nhưng cũng không sao cả, vì thuế đã được 'bật lên' và tiền đang đổ vào Mỹ với mức độ chưa từng thấy", ông nói, bổ sung rằng lãnh đạo các doanh nghiệp đang cân nhắc di dời nhà máy sản xuất trở về Mỹ để tránh bị đánh thuế nặng.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 8/4. Ảnh: Reuters

Sau khi phát biểu về hiệu quả bước đầu từ chính sách thuế đối ứng, ông Trump ký 4 sắc lệnh hành pháp mà theo ông sẽ giúp "hồi sinh" ngành công nghiệp than đá. Ông cam kết tăng tốc khai thác than để đáp ứng nhu cầu năng lượng đang tăng cao do sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu, cũng như làn sóng các công ty trở về Mỹ.

Trong buổi chụp ảnh tại Nhà Trắng, ông Trump tiếp tục đề cập đến thuế quan và tiết lộ rằng đại diện nhiều quốc gia đang trên đường bay đến Mỹ để ký kết các thỏa thuận được "đo ni đóng giày" cho họ.

"Đây là các thỏa thuận được thiết kế đo ni đóng giày, rất chi tiết. Ngay bây giờ, Nhật Bản đang bay sang để đàm phán. Hàn Quốc cũng vậy. Và còn nhiều quốc gia khác nữa", ông nói.

Cũng trong ngày 8/4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận mức thuế bổ sung 50% mà ông Trump đe dọa áp đặt với Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào đầu ngày 9/4 theo giờ Mỹ, nâng tổng mức thuế đối với Trung Quốc lên 104%. Bà nói Tổng thống Trump tin Bắc Kinh cũng muốn đàm phán với Washington nhưng "họ không biết nên bắt đầu từ đâu".

"Thuế bắt đầu có hiệu lực vào lúc 0h01", bà Leavitt nói. "Trung Quốc đã sai lầm khi trả đũa. Khi thấy nước Mỹ bị tấn công, Tổng thống sẽ đáp trả mạnh hơn".

Thanh Danh (Theo Reuters, ABC, Times of India)