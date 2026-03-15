Ông Trump: Mỹ chưa sẵn sàng ngừng bắn với Iran

Tổng thống Trump cho biết Iran đã sẵn sàng đạt lệnh ngừng bắn, nhưng ông thì chưa do "các điều khoản thỏa thuận chưa đủ tốt".

"Iran muốn đạt thỏa thuận, nhưng tôi thì chưa, bởi các điều khoản hiện tại chưa đủ tốt", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong phỏng vấn với NBC News ngày 14/3, cho biết bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải "rất vững chắc".

Khi được hỏi thỏa thuận ngừng bắn với Iran có thể bao gồm những điều khoản gì, Tổng thống Mỹ từ chối nêu chi tiết, nói "Tôi không muốn tiết lộ điều đó". Tuy nhiên, ông đồng ý rằng việc Iran cam kết từ bỏ tham vọng hạt nhân sẽ là một phần trong số đó.

Ông Trump nêu thông tin sau khi Reuters đưa tin chính quyền Trump đã gạt các nỗ lực thúc đẩy đàm phán ngừng bắn sang một bên. Iran chưa xác nhận thông tin đã "bày tỏ thiện chí đàm phán" mà Tổng thống Mỹ đưa ra.

Tổng thống Trump trước đó đưa ra nhiều yêu cầu với Iran, trong đó có yêu cầu Tehran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo, cũng như gợi ý Washington muốn có ảnh hưởng trong chọn lựa Lãnh tụ Tối cao Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một sự kiện ở Kentucky ngày 11/3. Ảnh: AFP

Ông Trump cũng đặt câu hỏi liệu tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei còn sống hay không, do đến nay chưa thấy xuất hiện. "Nếu còn sống, ông ấy cần làm gì đó khôn ngoan cho đất nước, đó là đầu hàng", Tổng thống Mỹ nói, thêm rằng thông tin ông Mojtaba Khamenei đã qua đời chỉ là "đồn thổi", không có căn cứ.

Ngoại trưởng Iran cùng ngày khẳng định "không có vấn đề gì với lãnh tụ mới" và ông Mojtaba Khamenei vẫn đang thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hiến pháp.

Khi được hỏi liệu có người cụ thể nào ở Iran mà ông Trump muốn lên nắm vị trí Lãnh tụ Tối cao hay không, Tổng thống Mỹ từ chối trả lời trực tiếp, nói: "Chúng tôi có những người còn sống, và sẽ là những nhà lãnh đạo tuyệt vời cho tương lai quốc gia này".

Trong cuộc phỏng vấn gần 30 phút, ông Trump còn đề cập đến nhiều chủ đề khác, trong đó có quyết định nới tạm thời một phần lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga. "Tôi muốn thế giới có dầu. Tôi muốn có dầu", ông Trump nói, cho biết các lệnh trừng phạt vốn được áp đặt từ năm 2022 "sẽ được khôi phục ngay khi kết thúc khủng hoảng".

Khi được hỏi về khả năng Ukraine hỗ trợ trong xung đột Trung Đông, ông Trump nói Tổng thống Volodymyr Zelensky là "người cuối cùng mà chúng tôi cần nhờ".

Ông Mojtaba Khamenei tại một sự kiện ở Tehran, Iran tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine trước đó đề nghị giúp Mỹ đối phó UAV Iran, dựa trên kinh nghiệm tác chiến của quân đội nước này trước UAV Nga. Ông Zelensky ngày 11/3 cho biết Ukraine đang cử các nhóm chuyên gia tới Qatar, Arab Saudi và UAE để chia sẻ kinh nghiệm.

Chiến sự Iran đã kéo dài sang tuần thứ ba và chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Các cuộc giao tranh đã khiến hàng nghìn người chết và nhiều người bị thương ở hàng loạt nước Trung Đông, làm tắc nghẽn Eo biển Hormuz và khiến kinh tế thế giới đảo lộn.

Israel tuyên bố cuộc chiến với Iran "đang leo thang" và chuyển sang giai đoạn quyết định, có thể kéo dài nếu cần. Iran ngày 14/3 cảnh báo sẽ sử dụng vũ khí nâng cấp, đặc biệt là các loại tên lửa có sức công phá mạnh hơn, trong các đòn trả đũa.

Đức Trung (Theo NBC News, CNN, AP)