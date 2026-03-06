Ông Trump muốn tham gia chọn Lãnh tụ Tối cao Iran

Tổng thống Trump tuyên bố phải được tham gia quá trình chọn Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, phản đối con trai cố lãnh tụ Khamenei nắm quyền.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với trang Axios hôm 5/3, Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran đang "lãng phí thời gian" trong quá trình bầu chọn Lãnh tụ Tối cao thay ông Ali Khamenei, người thiệt mạng trong chiến dịch tập kích do Mỹ và Israel tiến hành từ cuối tuần trước.

"Tôi phải được tham gia vào quá trình bổ nhiệm, giống như với bà Delcy tại Venezuela", ông nói, đề cập Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Bà Rodriguez trở thành lãnh đạo lâm thời Venezuela sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt trong chiến dịch đột kích hôm 3/1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington hôm 4/3. Ảnh: AP

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không chấp nhận tân Lãnh tụ Tối cao Iran theo đuổi chính sách của ông Khamenei, điều mà ông cho rằng sẽ khiến Mỹ phải bước vào một cuộc chiến mới trong vòng 5 năm.

Lãnh đạo Mỹ thừa nhận Mojtaba Khamenei, con trai của ông Ali Khamenei, là ứng viên tiềm năng nhất cho vai trò Lãnh tụ Tối cao Iran. Dù vậy, Tổng thống Trump tuyên bố đó là kết quả "không thể chấp nhận" và chỉ trích Mojtaba Khamenei là người "tầm thường".

"Chúng tôi muốn người sẽ mang lại hòa hợp và hòa bình cho Iran", lãnh đạo Mỹ nói.

Chưa rõ ông Trump định tham gia vào quá trình lựa chọn Lãnh tụ Tối cao Iran như thế nào. Dù vậy, hãng thông tấn AFP nhận định tuyên bố cho thấy ông dường như sẵn sàng hợp tác thay vì tìm cách lật đổ chính quyền hiện nay tại Iran.

Iran chưa công bố Lãnh tụ Tối cao thay thế ông Khamenei. Tuy nhiên, các tuyên bố của giới chức nước này hôm 5/3 cho thấy Tehran có thể sắp đưa ra thông báo.

Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, hiện là ứng viên hàng đầu trong danh sách những người có thể trở thành tân Lãnh tụ Tối cao Iran. Giáo sĩ theo đường lối cứng rắn này có quan hệ mật thiết với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và chưa từng giữ chức vụ trong chính phủ.

Mojtaba Khamenei thăm văn phòng Hezbollah tại Tehran, Iran hồi tháng 10/2024. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel hôm 3/3 không kích tòa nhà Hội đồng Chuyên gia ở thành phố Qom, nhằm gây gián đoạn quá trình chọn Lãnh tụ Tối cao Iran. Hội đồng Chuyên gia là ủy ban gồm 88 thành viên, có nhiệm vụ bầu chọn, giám sát và có thể bãi nhiệm Lãnh tụ Tối cao. Truyền thông Iran cho biết ủy ban này không còn nhóm họp ở tòa nhà trên vào thời điểm vụ tấn công xảy ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và các quan chức khác cho biết mục đích của chiến dịch tập kích Iran không phải là "thay đổi chế độ", mà nhằm làm suy yếu năng lực tên lửa, chương trình hạt nhân và hải quân của quốc gia này.

Khi được hỏi về những ứng viên có thể kế nhiệm ông Khamenei, Tổng thống Trump hôm 3/3 cho biết phần lớn những người mà phía Mỹ nghĩ đến "đều đã chết".

Phạm Giang (Theo AFP, Axios)