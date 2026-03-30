Ông Trump muốn Mỹ lấy dầu ở Iran

Tổng thống Trump tuyên bố "lấy dầu ở Iran" là điều ông mong muốn, thêm rằng Mỹ có thể chiếm đảo Kharg "rất dễ dàng".

"Thành thật mà nói, lựa chọn ưa thích của tôi là lấy dầu ở Iran. Thế nhưng có một số kẻ ngu ngốc tại Mỹ lại nói: 'Sao phải làm như vậy'. Họ đúng là những kẻ ngớ ngẩn", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn ngày 29/3 với Financial Times.

Hôm 27/3, khi được hỏi liệu Mỹ có đặt mục tiêu "kiểm soát nguồn dầu Iran" hay không, ông Trump cũng xác nhận đó là một trong những vấn đề từng được Washington xem xét.

Ông Trump cho rằng việc Mỹ "lấy dầu Iran" cũng tương tự trường hợp Venezuela. Các quan chức Mỹ tuyên bố muốn kiểm soát ngành dầu mỏ và khí đốt Venezelzua "vô thời hạn" sau khi thực hiện chiến dịch đột kích bắt Tổng thống Nicolas Maduro ngày 3/1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí trên chuyên cơ Không lực Một, cất cánh từ Florida về căn cứ liên hợp Andrews tại Maryland, ngày 29/3. Ảnh: AP

Để có thể kiểm soát nguồn dầu từ Iran, Mỹ nhiều khả năng cần chiếm đảo Kharg trên vịnh Ba Tư, nơi được xem là cửa ngõ xuất khẩu dầu khí đốt của nước này. Hòn đảo có diện tích 20 km2, nằm cách bờ biển Iran khoảng 25 km, cách eo biển Hormuz hơn 480 km.

"Có lẽ chúng tôi cần chiếm đảo Kharg, nhưng cũng có thể không cần. Chúng tôi có nhiều phương án. Nếu kiểm soát hòn đảo ấy thì chúng tôi phải hiện diện trên đó một thời gian", ông Trump cho hay.

Khi được hỏi về năng lực phòng thủ của Iran ở đảo Kharg, Tổng thống Mỹ bày tỏ sự tự tin. "Tôi không nghĩ họ có bất cứ khả năng phòng thủ nào. Chúng tôi có thể chiếm đảo rất dễ dàng", ông nói.

Lầu Năm Góc đã điều khoảng 10.000 binh sĩ đến Trung Đông. Trong khoảng 3.500 người đã đến mặt trận này, có khoảng 2.200 lính thuộc binh chủng thủy quân lục chiến. Lực lượng từ Sư đoàn Dù 82 của bộ binh Mỹ cũng được lệnh triển khai.

Giới chức Mỹ đã công khai đề cập khả năng sử dụng lực lượng mặt đất để kiểm soát đảo Kharg, song nhiều chuyên gia cảnh báo đây là chiến dịch rất rủi ro, do Iran có thể tấn công hòn đảo bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Vị trí đảo Kharg. Đồ họa: CNBC

Dù vậy, ông Trump tin rằng các cuộc đàm phán gián giữa Mỹ và Iran thông qua trung gian Pakistan đang tiến triển tích cực. Ông đặt thời hạn ngày 6/4 để Tehran chấp nhận thỏa thuận chấm dứt chiến sự, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng nước này.

"Mỹ đã ném bom khoảng 13.000 mục tiêu tại Iran. Chúng ta còn khoảng 3.000 mục tiêu có thể bị nhắm đến", ông Trump nói, đồng thời bổ sung nhận định rằng sức ép quân sự của Mỹ có thể thúc đẩy "đạt thỏa thuận khá nhanh thôi".

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 29/3 cáo buộc Mỹ đang bí mật chuẩn bị kế hoạch tấn công trên bộ, trong khi vẫn công khai phát đi thông điệp về đàm phán và đối thoại. Ông Ghalibaf tuyên bố các binh sĩ Iran "sẵn sàng tung đòn hủy diệt đối phương và trừng phạt dứt điểm những đồng minh khu vực của họ" nếu Mỹ tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ.

Chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran trong hơn một tháng qua đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, làm giá dầu tăng mạnh, thị trường năng lượng toàn cầu chịu áp lực lớn khi giao tranh lan rộng và đe dọa các tuyến vận tải chiến lược.

Dù có những tín hiệu ban đầu về đàm phán, xung đột gần đây lại có dấu hiệu mở rộng. Iran đã tấn công căn cứ không quân Prince Sultan tại Arab Saudi, khiến 12 binh sĩ Mỹ bị thương và có thể đã phá hủy hoàn toàn một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry trị giá 270 triệu USD.

Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen cũng đã tham chiến bằng cách phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel, làm dấy lên nguy cơ leo thang mới.

Thanh Danh (Theo CNBC, FT, CNN)