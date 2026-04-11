Ông Trump: Loạt tàu lớn đang đến Mỹ lấy dầu

Tổng thống Trump cho biết lượng lớn tàu dầu đang hướng đến Mỹ để nhập loại dầu, khí đốt "tốt nhất thế giới", nhưng không nêu cụ thể.

"Một lượng lớn tàu chở dầu không tải, trong đó có những tàu lớn nhất thế giới, đang đến Mỹ ngay lúc này để lấy loại dầu và khí đốt tốt và 'ngọt' nhất thế giới", Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social hôm nay.

Ông cho biết Mỹ có trữ lượng dầu "nhiều hơn tổng của hai nền kinh tế dầu mỏ lớn kế tiếp cộng lại", với chất lượng "còn cao hơn". "Chúng tôi đang chờ các bạn. Hãy đến đây đi", ông Trump viết, song không nêu rõ các tàu dầu đang hướng tới Mỹ đến từ những quốc gia nào.

Tổng thống Donald Trump tại sân bay quân sự Pope ở Fort Bragg, Bắc Carolina, hôm 13/2. Ảnh: AP

Chưa quốc gia nào xác nhận điều tàu dầu đến Mỹ để nhập dầu, khí đốt theo thông tin của ông Trump.

Trước đó, Tổng thống Mỹ dẫn một bài đăng trên X của tài khoản Ayuso, người tự nhận là "chuyên gia về vận tải biển và hàng hóa", với một bản đồ cho thấy nhiều tàu dầu, mỗi tàu có khả năng chở khoảng 2 triệu thùng dầu, đang hướng tới Mỹ.

"Thật thú vị khi chứng kiến làn sóng tàu dầu hướng tới Mỹ để nhập dầu thô cho những thị trường bị thiếu hụt vì eo biển Hormuz tắc nghẽn", Ayuso viết. "Xuất khẩu dầu thô của Mỹ sắp bùng nổ". Tài khoản này không dẫn nguồn cho thông tin mà mình đưa ra.

Bản đồ được tài khoản Ayuso đăng trên X để cho thấy "nhiều tàu dầu đang hướng tới Mỹ". Ảnh: X/Ayuso

Ayuso tỏ ra tự hào khi bài đăng của mình được ông Trump dẫn lại. "Tôi nghĩ đây sẽ lại là một giai thoại nữa để kể cho các cháu nghe sau này, về việc tôi đã được ông Donald Trump trích dẫn gián tiếp. Quả là một hành trình khó tin kể từ ngày tôi bước chân vào ngành vận tải biển", tài khoản này viết.

Ông Trump đưa ra thông báo trên giữa lúc phái đoàn Mỹ - Iran bước vào đàm phán tại thủ đô Islamabad, Pakistan.

Giao tranh tại Trung Đông khiến eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa, làm đảo lộn thị trường dầu mỏ toàn cầu. Mỹ và Iran đã nhất trí mở lại eo biển Hormuz trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần đạt được hôm 8/4, nhưng hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải quan trọng này vẫn gần như bị đình trệ do thiếu hướng dẫn rõ ràng.

AFP dẫn dữ liệu hàng hải ngày 9/4 cho biết chỉ có 10 tàu đi qua eo biển Hormuz kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ở Trung Đông.

Vị trí eo biển Hormuz và các quốc gia xung quanh. Đồ họa: NASA

Theo thỏa thuận, Iran đồng ý mở lại eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn, nhưng tàu thuyền đi qua sẽ chịu sự giám sát của lực lượng vũ trang Iran và phải tuân thủ một số "biện pháp kỹ thuật". Tehran nói với các bên trung gian đàm phán rằng sẽ hạn chế số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz xuống khoảng chục chiếc mỗi ngày.

Các bên trung gian và môi giới hàng hải cũng nói rằng Iran yêu cầu tàu hàng phải thỏa thuận trước về phí quá cảnh, sau đó thanh toán bằng tiền điện tử hoặc đồng nhân dân tệ. Mức phí phụ thuộc vào kích thước tàu, bao gồm phí quá cảnh cơ bản, hộ tống an ninh và xử lý hành chính. Ông Trump tuần này đã phản đối Iran thu phí các tàu dầu đi qua eo biển.

