Ông Trump lạc quan về triển vọng thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine

Tổng thống Trump cho biết có "cơ hội tốt" về thỏa thuận chấm dứt chiến sự sau cuộc thảo luận của quan chức Mỹ và Ukraine tại Florida.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/11 nói rằng Ukraine "đang đối mặt với một số khó khăn nhỏ", đề cập đến cuộc điều tra tham nhũng gần đây khiến chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak phải từ chức. "Tuy nhiên, tôi cho rằng có cơ hội tốt để chúng ta đạt được thỏa thuận", ông nói.

Phát biểu được đưa ra sau cuộc họp kéo dài nhiều giờ giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine tại bang Florida. Hai bên đều đánh giá hoạt động này hiệu quả, song Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết cần có thêm nhiều nỗ lực nữa cho thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

"Vấn đề này rất tế nhị và phức tạp. Có nhiều yếu tố tác động và còn một bên khác liên quan sẽ tham gia quá trình này. Điều đó sẽ tiếp tục khi đặc phái viên Steve Witkoff đến Moskva", ông Rubio cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 25/11. Ảnh: AP

Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Rustem Umerov, người dẫn đầu phái đoàn của Kiev, cho biết ông đã thông báo cho Tổng thống Volodymyr Zelensky về "tiến triển đáng kể" đạt được trong cuộc thảo luận.

"Điều quan trọng là các cuộc đàm phán phải mang tính xây dựng và tất cả vấn đề được thảo luận một cách cởi mở, tập trung rõ ràng vào đảm bảo chủ quyền và lợi ích quốc gia của Ukraine", ông nói.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với phái đoàn Ukraine thừa nhận quá trình đạt thỏa thuận "không dễ dàng vì các bên vẫn phải tiếp tục tìm kiếm công thức và giải pháp". Một nguồn tin khác thêm rằng Mỹ muốn thống nhất các điểm cuối cùng trước những cuộc đàm phán tại Moskva.

Washington tuần trước đưa ra kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, đang tìm cách thuyết phục Moskva và Kiev chấp thuận. Đề xuất ban đầu gồm 28 điểm, trong đó yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Dự thảo này vấp phải chỉ phản đối từ Ukraine và các quốc gia châu Âu. Một số điều khoản được loại bỏ trong dự thảo cập nhật, song nội dung chưa được công bố.

