Ông Trump: Iran đã tặng 'món quà rất lớn' về dầu khí cho Mỹ

Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố nhiều ẩn ý rằng Iran đã trao cho Mỹ "món quà rất lớn" liên quan đến dầu khí, điều khiến Washington tin rằng đang đàm phán với "đúng người".

"Họ đã làm một điều thật sự tuyệt vời vào hôm qua. Họ tặng chúng tôi một món quà và thứ đó hôm nay đã đến. Đó là món quà rất lớn và có giá trị rất nhiều tiền", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 24/3. "Với tôi, điều đó có nghĩa chúng tôi đang làm việc với đúng người".

Tổng thống Mỹ thêm rằng đó là món quà "rất quan trọng" có liên quan đến dầu khí. Khi được hỏi rằng món quà có gắn với yêu cầu của ông về mở cửa lại eo biển Hormuz hay không, Tổng thống Trump đáp: "Đúng vậy, nó liên quan đến dầu mỏ và eo biển".

Ông cho biết "món quà" không có liên hệ với chương trình hạt nhân của Iran, song nhắc lại tuyên bố trước đó rằng phía Tehran đã đồng ý "sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí nguyên tử".

Tổng thống Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục hôm 24/3. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ lặp lại rằng Washington "đang đối thoại với những người phù hợp và họ rất muốn đạt được thỏa thuận", song không nêu tên cụ thể. Ông nhận định Iran đã "thay đổi chế độ" sau cái chết của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và loạt quan chức hàng đầu, do các lãnh đạo hiện nay ở nước này "rất khác" so với những người trước đó.

Lãnh đạo Mỹ tiết lộ Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể ông Trump, đều đang tham gia vào nỗ lực đàm phán với Iran.

Dù vậy, ông không xác nhận thông tin trên truyền thông Mỹ rằng ông Witkoff và Kushner đã lên đường tới Pakistan để đối thoại với Iran và ông Vance có thể sẽ góp mặt sau nếu cuộc đàm phán diễn ra nghiêm túc.

Tổng thống Trump đùa rằng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth không ủng hộ chấm dứt xung đột vì muốn tiếp tục tập kích các mục tiêu ở Iran. "Chúng tôi cũng coi mình là một phần của cuộc đàm phán và đối thoại bằng bom", ông Hegseth tuyên bố khi được ông Trump mời lên bục phát biểu.

Iran chưa bình luận về tuyên bố của Tổng thống Trump.

Tuyên bố được lãnh đạo Mỹ đưa ra một ngày sau khi ông thông báo hoãn thực hiện lời đe dọa tấn công các nhà máy điện ở Iran trong 5 ngày, trong lúc Washington đối thoại với Tehran. Ông không nói Mỹ đang đàm phán với ai ở Tehran, chỉ cho biết đó là người có vị trí rất cao.

Ông Trump lắng nghe ông Hegseth phát biểu ở Phòng Bầu dục hôm 24/3. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Iran sau đó bác bỏ thông tin nước này đang đối thoại với Mỹ.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã đề xuất trở thành trung gian đàm phán để giải quyết xung đột ở Trung Đông. Ông cho biết đã trao đổi với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, cam kết Islamabad sẽ giúp đỡ để mang lại hòa bình cho khu vực.

Sau khi bị Mỹ - Israel tấn công hôm 28/2, Iran đã phát động chiến dịch trả đũa bằng cách nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng ở Trung Đông bằng tên lửa, máy bay không người lái.

Tehran cũng phong tỏa gần như hoàn toàn eo biển Hormuz, nơi có khoảng 20% lượng dầu thô của thế giới đi qua. Động thái khiến hoạt động vận chuyển dầu khí bị đình trệ, đẩy giá nhiên liệu khắp thế giới tăng vọt.

Phạm Giang (Theo AFP)