Ông Trump gửi thư động viên Ukraine

Tổng thống Trump ca ngợi "những người dân dũng cảm" và "tinh thần bất khuất" của Ukraine trong lá thư gửi Tổng thống Zelensky.

"Khi các bạn kỷ niệm ngày quan trọng này, hãy biết rằng Mỹ tôn trọng cuộc chiến đấu của các bạn, tôn vinh những hy sinh của các bạn và tin tưởng vào tương lai của các bạn như một quốc gia độc lập", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong một lá thư chúc mừng Tổng thống Volodymyr Zelensky nhân kỷ niệm Ngày Độc lập Ukraine, được ông Zelensky đăng lại trên mạng xã hội X ngày 24/8.

"Mỹ ủng hộ một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán, mang lại nền hòa bình bền vững và lâu dài, chấm dứt đổ máu và bảo vệ chủ quyền cùng phẩm giá của Ukraine", ông Trump viết. "Chúa phù hộ Ukraine".

Trong bài đăng, Tổng thống Zelensky cảm ơn người đồng cấp Mỹ vì lá thư động viên và vì Mỹ đã "sát cánh cùng Ukraine".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 18/8. Ảnh: Reuters

Đầu tuần trước, ông Trump gặp ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng nhằm thảo luận về tiến trình đàm phán hòa bình cho Ukraine. Các bên đang cân nhắc về một kiểu đảm bảo an ninh do Mỹ hậu thuẫn cho Ukraine sau cuộc gặp, song chưa rõ nó sẽ hình thành như thế nào. Ban đầu, Tổng thống Trump nói Mỹ có thể tham gia vào một lực lượng gìn giữ hòa bình do các đồng minh châu Âu dẫn đầu nhằm bảo vệ Ukraine, nhưng sau đó lại tuyên bố ông sẽ không đưa lính Mỹ tới thực địa.

Dù vậy, cuộc gặp mới nhất tại Nhà Trắng được cho là một tín hiệu tích cực khi nó tương phản rõ rệt với cuộc đấu khẩu giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky hồi tháng hai, vốn bắt đầu bằng một lời châm chọc từ ông Trump về trang phục của ông Zelensky và kết thúc khi Tổng thống Mỹ yêu cầu người đồng cấp ra về sớm.

Lần này, Tổng thống Zelensky đã mặc âu phục còn Phó tổng thống Mỹ JD Vance, người từng quở trách lãnh đạo Ukraine trong cuộc gặp đầu tiên vì không cảm ơn Mỹ về các khoản viện trợ, giữ im lặng.

Cuộc trò chuyện tại Phòng Bầu dục diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska. Hội nghị không mang lại một thỏa thuận ngừng bắn song ông Trump khẳng định đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình lâu dài cho Ukraine.

Vũ Hoàng (Theo USA Today, AFP, Reuters)