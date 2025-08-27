Ông Trump dọa áp thuế Nga, Ukraine nếu đàm phán không tiến triển

Tổng thống Trump cảnh báo sẽ áp thuế gây thiệt hại rất lớn cho Nga và Ukraine nếu hai bên không đạt tiến triển trong đàm phán hòa bình.

"Hàng nghìn người, phần lớn là người trẻ tuổi, thiệt mạng mỗi tuần. Nếu có thể, tôi sẽ ngăn điều đó bằng cách áp dụng lệnh trừng phạt, sử dụng hệ thống thuế quan rất mạnh, gây thiệt hại rất lớn cho Nga, Ukraine hoặc bất cứ bên nào liên quan", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/8 nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Khi được phóng viên hỏi liệu có sẵn sàng áp lệnh trừng phạt với Nga nếu nước này không ngừng bắn hay không, ông Trump cho biết đang cân nhắc "những điều rất nghiêm trọng và sẽ thực hiện nếu như buộc phải làm, vì tôi muốn xung đột kết thúc".

"Chúng tôi có các biện pháp trừng phạt kinh tế. Tôi đang bàn về vấn đề kinh tế bởi chúng ta sẽ không lao vào một cuộc chiến tranh thế giới", ông Trump nói. "Đó sẽ là một cuộc chiến tranh kinh tế. Điều này sẽ rất tồi tệ và không tốt cho Nga, tôi không muốn nó xảy ra".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 26/8. Ảnh: AP

Ông Trump cho biết "để khiêu vũ cần có hai người" và nhận định rằng "Tổng thống Zelensky không hoàn toàn vô tội". Ông chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden vì để xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

"Không ai bước vào một cuộc xung đột với suy nghĩ họ sẽ thua. Tôi chắc chắn Ukraine đã nghĩ rằng họ sẽ thắng. Họ cho rằng mình sẽ đánh bại đối thủ mạnh hơn gấp 15 lần. Ông Biden đáng lẽ không nên để điều đó xảy ra", Tổng thống Trump nói.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Ông Trump đang tìm cách làm trung gian cho đàm phán trực tiếp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine trong nỗ lực chấm dứt xung đột đã kéo dài hơn ba năm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý về nguyên tắc với các cuộc đàm phán như vậy, song Tổng thống Nga Vladimir Putin thì chưa.

Tổng thống Trump ngày 21/8 nêu khung thời gian hai tuần để đánh giá triển vọng đàm phán hòa bình Nga - Ukraine, cho biết Mỹ có thể chọn cách tiếp cận khác sau thời hạn này nhưng chưa nêu chi tiết.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, RT)