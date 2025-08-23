Ông Trump dọa áp lệnh trừng phạt nặng nề với Nga

Ông Trump cảnh báo Nga có thể đối mặt các lệnh trừng phạt hoặc mức thuế quan nặng nề nếu đàm phán hòa bình Ukraine không tiến triển.

Tổng thống Donald Trump hôm 22/8 cho biết ông "không hài lòng" về vụ Nga tập kích nhà máy thuộc sở hữu của Mỹ tại miền tây Ukraine. "Tôi không hài lòng về mọi thứ liên quan cuộc chiến đó", ông nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông muốn xem Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có gặp nhau hay không. "Tôi nghĩ mình sẽ biết thái độ của Nga, và thẳng thắn mà nói là cả Ukraine. Cần phải xem xét thái độ của cả hai bên", ông nói.

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ quyết định những gì Mỹ làm sau thời hạn 2 tuần được ông đặt ra, nhấn mạnh đó là những quyết định rất quan trọng. "Có thể là các lệnh trừng phạt hoặc thuế quan nặng nề, hay cả hai. Hoặc chúng tôi không làm gì hết và nói rằng đó là cuộc chiến của họ", ông cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ngày 22/8. Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn hôm 21/8, Tổng thống Mỹ đặt ra khung thời gian 2 tuần để đánh giá triển vọng đàm phán hòa bình Nga - Ukraine. Ông cũng từng nhiều lần đưa ra hạn chót hai tuần liên quan chiến sự Ukraine và các vấn đề khác. Hồi cuối tháng 5, ông ấn định khung thời gian tương tự để đánh giá liệu Tổng thống Putin có nghiêm túc trong việc hướng đến thỏa thuận hòa bình hay không.

Nhiều thời hạn trong số đó đã không thành hiện thực. Nga đã loại khả năng ông Putin và ông Zelensky sớm gặp nhau, dù Tổng thống Trump đầu tuần này cho biết ông đang sắp xếp hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine.

Tổng thống Trump gần đây đang đẩy mạnh nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine. Ông họp thượng đỉnh với Tổng thống Putin ngày 15/8 ở Alaska, sau đó gặp các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng hôm 18/8.

Các sự kiện làm dấy lên kỳ vọng về cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky. Lãnh đạo Nga và Ukraine ban đầu đều tỏ ra sẵn sàng với phương án này, nhưng diễn biến sau đó cho thấy triển vọng hòa đàm rất mong manh.

Nga ngày 21/8 nói Ukraine dường như không quan tâm đến "hòa bình lâu dài", cáo buộc Kiev đang tìm kiếm những đảm bảo an ninh hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của Moskva. Trong khi đó, ông Zelensky chỉ trích Nga "tìm cách né tránh gặp mặt", cho rằng Moskva không muốn chấm dứt chiến sự.

Huyền Lê (Theo AFP)