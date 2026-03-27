Ông Trump để ngỏ phương án 'kiểm soát nguồn dầu Iran'

Tổng thống Trump cho biết kiểm soát nguồn cung dầu của Iran là một trong những kịch bản được Mỹ xem xét trong chiến sự.

Trong buổi gặp gỡ báo chí sau cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 26/3, Tổng thống Donald Trump xác nhận "kiểm soát nguồn cung dầu của Iran" là một trong những phương án đã được giới chức Mỹ xem xét, thêm rằng ông "chưa muốn bình luận chi tiết" về ý tưởng này.

Ông so sánh phương án trên với thỏa thuận mà Mỹ đạt được với Venezuela hồi đầu năm nay, sau chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro ngày 3/1. Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đã "làm rất tốt" với dự trữ dầu mỏ của Venezuela trong thời gian qua.

"Chúng ta đã thu về hàng tỷ USD. Venezuela giờ cũng khá giả hơn, thậm chí đang ở mức tốt nhất trong lịch sử của họ. Những gì đang diễn ra giống như mô hình liên doanh, trong đó Mỹ đang kiếm được rất nhiều tiền", ông bình luận.

Tổng thống Trump cũng hạ thấp tầm quan trọng của eo biển Hormuz đối với nguồn cung năng lượng Mỹ. Ông cho rằng Mỹ không cần tuyến hàng hải này và khẳng định sản lượng dầu trong nước vẫn dồi dào, lớn hơn gấp đôi Arab Saudi và Nga, thậm chí có thể sớm đạt sản lượng gấp ba.

Lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi Iran từ bỏ hoàn toàn tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân, tuyên bố rằng Washington sẽ tiếp tục chiến dịch nếu Tehran không thay đổi, nhấn mạnh quốc gia này đang có cơ hội "lựa chọn con đường mới". Ông cũng cảnh báo Mỹ sẽ mang đến "cơn ác mộng tồi tệ nhất" nếu Iran không chấp nhận thay đổi.

Tổng thống Trump tỏ ra cứng rắn khi các phóng viên đặt câu hỏi về khả năng Mỹ đạt thỏa thuận với Iran, tuyên bố rằng cá nhân ông "không nôn nóng và không quan tâm đàm phán có thành công hay không".

Ông nhấn mạnh Washington còn những mục tiêu khác trước khi kết thúc chiến dịch, cho rằng Tehran mới là bên "đang cầu xin đàm phán". Tổng thống Mỹ tiết lộ Iran đã cho phép 8 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz như "một món quà" nhằm thể hiện thiện chí đàm phán.

Tổng thống Trump nhận định chiến dịch nhằm vào Iran đang diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với kế hoạch. Ông cho biết quân đội Mỹ ban đầu ước tính cần 4-6 tuần để đạt mục tiêu, nhưng đã vượt xa tiến độ sau 26 ngày.

Cũng trong cuộc họp, đặc phái viên Steve Witkoff xác nhận Mỹ đã gửi dự thảo thỏa thuận 15 điểm tới Iran thông qua trung gian Pakistan. Ông cũng nhận thấy một số dấu hiệu Tehran sẵn sàng chấp nhận trở lại đàm phán.

Giới chức Iran chưa lên tiếng về những thông tin trên.

Xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát từ ngày 28/2 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thống Trump ngày 23/3 nói Washington và Tehran đều mong muốn đạt được một thỏa thuận, cho biết ông đang thảo luận với một lãnh đạo cấp cao của Iran.

Tuy nhiên, Iran sau đó bác bỏ thông tin. Truyền thông Iran dẫn lời một quan chức cấp cao nước này cho biết Tehran đã xem xét và bác bỏ đề xuất chấm dứt xung đột do Washington đưa ra, gọi những điều này là "quá đáng".

Thanh Danh (Theo CNN, AFP, Reuters)