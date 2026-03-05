Ông Trump: Chiến dịch tập kích Iran đạt 15 trên 10 điểm

Tổng thống Trump cho rằng hiệu quả hoạt động của Mỹ trong chiến dịch tấn công Iran đạt 15 điểm trên thang 10, nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng cường sức ép.

"Chúng ta đang làm rất tốt trên mặt trận giao tranh, nói một cách khiêm tốn là vậy. Có người hỏi trên thang điểm 10, ông đánh giá thế nào? Tôi trả lời là khoảng 15 điểm", Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc gặp với các lãnh đạo công nghệ tại Nhà Trắng ngày 4/3, đề cập tới chiến dịch không kích Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc thảo luận bàn tròn tại Nhà Trắng ngày 4/3. Ảnh: AFP

"Chúng ta đang ở vị thế rất mạnh và ban lãnh đạo của họ đang nhanh chóng tan rã. Bất cứ ai có ý định trở thành lãnh đạo đều nhận kết cục là cái chết", ông nói, thêm rằng kho tên lửa đạn đạo của Tehran đang bị "nhanh chóng quét sạch".

Tổng thống nhắc lại cáo buộc "Tehran đang trên đường sở hữu vũ khí hạt nhân" như lý do cho cuộc tấn công. "Khi những kẻ điên rồ sở hữu vũ khí hạt nhân, điều tồi tệ sẽ xảy ra", ông tuyên bố.

Lãnh đạo Mỹ cam kết sẽ tiếp tục chiến dịch không kích chung với Israel, sau khi đã hạ sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei ngay trong ngày mở màn chiến dịch hôm 28/2.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran đã bước sang ngày thứ 5 và đang lan rộng. Một tàu ngầm Mỹ ngày 4/3 đánh chìm hộ vệ hạm của Iran ngoài khơi Sri Lanka khiến ít nhất 87 người thiệt mạng, hàng chục người còn mất tích.

Chính quyền Mỹ đang đối mặt nhiều chỉ trích sau nhiều ngày đưa ra các thông điệp mâu thuẫn về lý do tiến hành tấn công Iran, đặc biệt là khi ông Trump từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ không để xảy ra những cuộc chiến mới.

Tổng thống vẫn chưa nêu rõ kế hoạch về những gì sẽ diễn ra sau cuộc chiến, cũng như chưa cho biết liệu ông muốn thay đổi chế độ ở Iran hay sẽ làm việc với những người còn lại trong bộ máy sẵn sàng đối thoại cùng Washington.

Nhà Trắng nói rằng chính quyền giáo sĩ của Iran đang bị "nghiền nát hoàn toàn" và phải "trả giá bằng máu", song từ chối xác nhận việc ông Trump muốn thay đổi chế độ tại Tehran.

Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Mỹ đang "tích cực cân nhắc" vai trò của mình tại Iran sau khi chiến dịch chung kết thúc.

Các cột khói bốc lên sau một cuộc tập kích ở thủ đô Tehran, Iran, hôm 4/3. Ảnh: AFP

Bà Leavitt bác bỏ những thông tin "sai sự thật" về việc ông Trump đã đồng ý vũ trang cho lực lượng dân quân ly khai người Kurd tại Iran để họ có thể nổi dậy chống lại chính phủ.

Tuy nhiên, bà xác nhận ông Trump đã thảo luận với các lãnh đạo người Kurd. Báo Wall Street Journal trước đó đưa tin Tổng thống dường như đang cân nhắc việc hỗ trợ các nhóm người Kurd.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ và Israel dự kiến "kiểm soát hoàn toàn" không phận Iran trong "những giờ tới", lặp lại các bình luận của Lầu Năm Góc.

Vũ Hoàng (Theo AFP)