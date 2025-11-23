Ông Trump chỉ trích Ukraine 'không biết ơn'

Ông Trump cho rằng giới lãnh đạo Ukraine không bày tỏ biết ơn trước nỗ lực hỗ trợ của Mỹ, giữa lúc quan chức hai nước gặp nhau ở Geneva.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến sự Ukraine sẽ không bùng phát nếu ông là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, khẳng định đây là xung đột mà "mọi người cùng thua".

"Giới lãnh đạo Ukraine không bày tỏ chút biết ơn nào đối với nỗ lực của chúng ta, trong khi châu Âu vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga", Tổng thống Trump nhấn mạnh. Ông thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục bán lượng vũ khí khổng lồ cho NATO để liên minh chuyển cho Ukraine, thay vì "cung cấp mọi thứ miễn phí" như chính quyền tiền nhiệm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 22/11. Ảnh: AFP

Giới chức Ukraine chưa bình luận về phát biểu của Tổng thống Trump. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nhiều lần cảm ơn Mỹ vì hỗ trợ quân sự.

Tuyên bố được ông Trump đưa ra trong lúc các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu đang họp kín tại Geneva, Thụy Sĩ để thảo luận về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất nhằm chấm dứt xung đột.

Đề xuất gồm 28 điểm, trong đó yêu cầu Ukraine phải từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO. Đối với nhiều người Ukraine, trong đó có binh sĩ ở tiền tuyến, những điều khoản trên tương đương với đầu hàng.

Tổng thống Trump đang đặt ra thời hạn chót là ngày 27/11 để Ukraine chấp nhận kế hoạch hòa bình, nhưng lưu ý rằng đề xuất trên chưa phải phương án cuối cùng.

Trước khi đến Geneva, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington là tác giả của kế hoạch hòa bình, sau khi một số nghị sĩ nước này đưa ra ý kiến ngược lại. Theo thượng nghị sĩ Angus King, ông Rubio đã nói với giới lập pháp rằng đề xuất trên không phải lập trường của chính quyền Mỹ, mà về cơ bản là "danh sách những điều Nga mong muốn"

Các đồng minh châu Âu cũng không được Mỹ tham vấn trước về kế hoạch hòa bình. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 23/11 khẳng định không được thay đổi biên giới Ukraine bằng vũ lực, quân đội nước này không thể bị bỏ mặc trước nguy cơ bị tấn công và Liên minh châu Âu phải đóng vai trò trung tâm trong thỏa thuận hòa bình Ukraine.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)