Ông Trump áp thuế 50% với các nước cung cấp vũ khí cho Iran

Tổng thống Mỹ thông báo áp thuế nhập khẩu mới, chỉ một ngày sau khi công bố lệnh ngừng bắn với quốc gia này.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp thuế nhập khẩu 50% với bất kỳ quốc gia nào cung cấp vũ khí cho Iran. Thuế này "có hiệu lực ngay lập tức" và "không có ngoại lệ hay miễn trừ", ông viết.

Thông báo này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đồng ý lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran, với điều kiện Tehran mở lại eo biển Hormuz. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng cho biết họ chấp thuận lệnh ngừng bắn. Truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ được tổ chức tại Pakistan vào 10/4.

Lệnh ngừng bắn được đưa ra khi còn chưa đầy hai giờ trước khi tối hậu thư mà Tổng thống Mỹ đặt ra với Iran hết hạn. Theo tối hậu thư, quốc gia vùng Vịnh phải đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trước 20h giờ miền đông (7h giờ Hà Nội ngày 8/4) nếu không muốn cơ sở hạ tầng dân sự bị tàn phá.

Hà Thu (theo Reuters)