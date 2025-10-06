Ông Tony Blair sẽ phát biểu khai mạc Tuần lễ số quốc tế Việt Nam

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair sẽ chia sẻ tầm nhìn toàn cầu về quản trị AI, đổi mới sáng tạo và hợp tác đa phương trong kỷ nguyên số tại Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025.

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ, dự kiến diễn ra ngày từ 27 đến 29/10 tại Ninh Bình, gồm phiên bàn tròn cấp Bộ trưởng và sáu chuyên đề dưới dạng hội nghị, hội thảo, diễn đàn hợp tác quốc tế và trình diễn công nghệ.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Tony Blair - với tư cách Chủ tịch Viện Tony Blair vì Thay đổi Toàn cầu (Tony Blair Institute for Global Change - TBI) sẽ có bài phát biểu khai mạc, nhắc đến vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại quốc tế về thể chế số và phát triển AI có trách nhiệm.

Theo ông Blair, công nghệ đang tái định hình cách con người sống và làm việc, và "tương lai sẽ thuộc về những quốc gia biết khai thác sức mạnh của công nghệ vì mục tiêu tốt đẹp". Ông cho rằng các nước trong khu vực cần ưu tiên ba định hướng lớn: đầu tư mạnh cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng dữ liệu và điện toán đáng tin cậy, và xây dựng mô hình thể chế linh hoạt để vừa thúc đẩy sáng tạo vừa bảo đảm quản trị hiệu quả.

Cựu thủ tướng Anh Tony Blair phát biểu tại Thiên Tân, Trung Quốc ngày 24/6. Ảnh: AFP

Ông Tony Blair từng lãnh đạo Vương quốc Anh giai đoạn 1997- 2007. Ông được xem là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn của châu Âu đầu thế kỷ 21.

Sau khi rời chính trường, ông thành lập TBI - một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các chính phủ trên thế giới trong hoạch định chính sách, chuyển đổi số và quản trị hiện đại. TBI hiện hợp tác với hơn 40 quốc gia, trong đó có nhiều nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Trung Đông.

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 có chủ đề "Thể chế cho Trí tuệ nhân tạo - AI Governance", tập trung thảo luận về chính sách, khung pháp lý và hợp tác quốc tế để bảo đảm AI phát triển an toàn, đáng tin cậy và vì con người.

Tại họp báo thường kỳ tháng 9, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương, cho biết Tuần lễ Số cùng với Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ là ba sự kiện quan trọng của Bộ trong dịp này. Theo ông, Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 là nơi các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng trao đổi về xu thế và cách thức triển khai chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số. "Đây là diễn đàn quan trọng", ông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chia sẻ về sự kiện Tuần lễ số, tại họp báo thường kỳ tháng 9 Bộ Khoa học và Công nghệ, sáng 29/9. Ảnh:Doãn Mạnh

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam là diễn đàn quốc tế thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, khởi xướng từ năm 2019, nhằm thúc đẩy hợp tác và kết nối toàn cầu trong lĩnh vực chuyển đổi số và công nghệ mới.

Sự kiện năm nay dự kiến có 500 - 1.000 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo cấp cao của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Liên Hợp Quốc, ASEAN, World Bank, EU, bộ trưởng các nước ASEAN và đối tác như Australia, Hàn Quốc, Mỹ. Nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu như Starlink, Qualcomm, SK, Huawei, Nokia, Ericsson cùng các doanh nghiệp Việt Nam như Viettel cũng sẽ góp mặt.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sau nhiều năm tổ chức, Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam đã trở thành một trong những diễn đàn uy tín nhất về chuyển đổi số trong khu vực. Chủ đề năm nay được lựa chọn trong bối cảnh Việt Nam coi AI là hạ tầng chiến lược cho phát triển kinh tế số, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong định hình chính sách và tương lai công nghệ.

Trọng Đạt

