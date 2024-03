Ông Putin từng bác cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố

Tổng thống Nga Putin từng bác cảnh báo về khả năng xảy ra tấn công cực đoan ở Moskva, ba ngày trước vụ khủng bố tại nhà hát ngoại ô thành phố.

Các thành viên Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tối 22/3 nổ súng, ném bom xăng tại sự kiện của ban nhạc Picnic ở nhà hát Crocus City Hall tại Krasnogorsk, thành phố tiếp giáp phía tây Moskva, khiến ít nhất 60 người chết và 145 người bị thương.

Đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất ở thủ đô Nga trong nhiều năm qua. Hơn hai tuần trước, đại sứ quán Mỹ tại Nga hôm 7/3 đã phát đi cảnh báo cho hay họ đang theo dõi thông tin rằng những kẻ cực đoan "có kế hoạch nhắm vào các cuộc tụ tập đông người ở Moskva, trong đó có các buổi hòa nhạc".

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson xác nhận Washington hồi đầu tháng này đã có thông tin tình báo về một kế hoạch tấn công khủng bố ở Moskva, nhiều khả năng nhắm vào các địa điểm tụ tập đông người, trong đó có những sự kiện hòa nhạc.

"Chính phủ Mỹ đã chia sẻ thông tin này với giới chức Nga theo chính sách 'nghĩa vụ cảnh báo' đã được thực hiện từ lâu", Watson cho hay.

Tuy nhiên, phát biểu trước các thành viên của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 19/3, chỉ ba ngày trước vụ khủng bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố ở nước này.

Ông Putin phát biểu trước các thành viên FSB tại Moskva hôm 19/3. Ảnh: AFP

"Tôi sẽ nhắc các bạn về những tuyên bố mang tính khiêu khích gần đây từ một số cơ quan chính thức của phương Tây, liên quan khả năng xảy ra tấn công khủng bố ở Nga", ông Putin nói. "Chúng rõ ràng là hành động hăm dọa và là nỗ lực nhằm làm rối loạn nước Nga".

Tổng thống Nga không đề cập cụ thể quốc gia hay thông điệp nào của phương Tây.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 7/3 cũng thông báo chặn âm mưu tấn công của một nhóm thuộc IS nhằm vào giáo đường Do Thái ở Moskva. Tuy nhiên, FSB dường như đã không phát hiện được thông tin gì thêm về âm mưu tấn công nhà hát Crocus City Hall, cũng như không có biện pháp phòng ngừa sau cảnh báo của Mỹ.

Tấn công khủng bố gần Moskva, ít nhất 40 người chết Người dân bỏ chạy giữa tiếng súng trong vụ tấn công ở Crocus City Hall tối 22/3. Video: Baza

Đây là một trong những vụ khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại Nga suốt 20 năm qua, sau vụ tấn công vào trường học tại thành phố Beslan, miền nam nước Nga ngày 1/9/2004 khiến 334 người thiệt mạng.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev ngày 23/3 kêu gọi xử tử các tay súng gây ra cuộc tấn công và trừng phạt gia đình họ. "Phải lấy máu đổi máu", ông nhấn mạnh.

Phạm Giang (Theo TASS, AFP, Reuters)