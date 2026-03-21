Ông Putin: Nga vẫn là người bạn trung thành của Iran

Ông Putin chúc mừng lãnh đạo Iran nhân dịp lễ Nowruz đánh dấu năm mới của người Ba Tư, khẳng định Moskva vẫn là người bạn trung thành với Tehran.

Điện Kremlin hôm nay cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian nhân dịp năm mới của nước này.

"Tổng thống Putin chúc người dân Iran vượt qua những thử thách khắc nghiệt một cách xứng đáng. Ông cũng nhấn mạnh rằng trong thời điểm khó khăn này, Moskva vẫn là người bạn trung thành và đối tác tin cậy của Tehran", Điện Kremlin cho hay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moskva hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Tehran - Moskva duy trì quan hệ mật thiết trong những năm qua. Mỹ cùng các nước châu Âu từng cáo buộc Iran hỗ trợ Nga trong xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, Nga chỉ trích Mỹ - Israel tiến hành "cuộc tấn công nguy hiểm và vô trách nhiệm" vào Iran, điều mà Moskva cho rằng đang đẩy toàn bộ Trung Đông vào vực thẳm.

Báo Washington Post hồi đầu tháng đó dẫn nguồn tin nói rằng Nga đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran về vị trí khí tài quân sự của Mỹ ở Trung Đông, trong đó có cả tàu chiến và máy bay. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 10/3 cho biết Moskva đã phủ nhận chia sẻ thông tin tình báo với Tehran trong xung đột Trung Đông, thêm rằng Washington tin tưởng điều này.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 14/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mô tả Nga và Trung Quốc là hai "đối tác chiến lược" của Iran, khi được hỏi liệu hai quốc gia này có cung cấp hỗ trợ về tình báo và quân sự cho Tehran hay không.

"Chúng tôi có hợp tác chặt chẽ với nhau và điều đó đang tiếp diễn, trong đó có hợp tác quân sự. Tôi sẽ không đi vào chi tiết. Chúng tôi có quan hệ hợp tác tốt với các nước này trên phương diện chính trị, kinh tế và quân sự", ông nói.

Vũ Hoàng (Theo RIA Novosti, Reuters)