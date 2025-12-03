Ông Putin: 'Nếu châu Âu gây chiến, Nga sẵn sàng'

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng ứng chiến và đánh bại các quốc gia châu Âu nếu khu vực này muốn gây xung đột.

Trong cuộc họp báo tại Moskva ngày 2/12, một phóng viên đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto gần đây rằng "châu Âu đang chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga".

"Chúng tôi không có kế hoạch gây chiến với châu Âu, nhưng nếu châu Âu muốn bỗng nhiên bắt đầu cuộc chiến, chúng tôi luôn sẵn sàng", ông Putin trả lời. "Cuộc chiến sẽ kết thúc chóng vánh với châu Âu đến mức Nga sẽ không còn ai để đàm phán cùng nữa".

Tổng thống Nga thêm rằng xung đột ở Ukraine hiện nay không phải là chiến tranh tổng lực, và Nga chỉ đang hành động kiểu "vi phẫu", thuật ngữ để chỉ các cuộc tấn công chính xác quy mô nhỏ. Ông cảnh báo cách thức tác chiến của Nga sẽ hoàn toàn khác nếu đụng độ trực tiếp với các cường quốc châu Âu.

Ông cũng cáo buộc các lãnh đạo châu Âu đang "phá hoại thỏa thuận hòa bình Ukraine" trước cuộc gặp của ông với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư VTB "Russia Calling" ở Moskva ngày 2/12, trước cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ. Ảnh: Reuters

"Họ không có chương trình nghị sự hòa bình, họ đứng về phía chiến tranh", ông nói thêm, cho rằng các lãnh đạo châu Âu đang cản trở nỗ lực làm trung gian đàm phán hòa bình của Mỹ cho xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Putin cho rằng các yêu cầu của châu Âu với kế hoạch hòa bình mà ông Trump đưa ra "chỉ nhằm một mục đích duy nhất là ngăn chặn hoàn toàn tiến trình hòa bình và đưa ra những yêu cầu mà Nga không thể chấp nhận".

Washington đã công bố dự thảo thỏa thuận hòa bình 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột, nhưng sau đó sửa đổi và rút gọn khi vấp phải chỉ trích của Kiev và châu Âu vì cho rằng các điều khoản này có lợi cho Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ kế hoạch chấm dứt cuộc chiến, nhưng châu Âu lo ngại kế hoạch này có nguy cơ buộc Kiev phải nhượng bộ trước nhiều yêu cầu của Nga, đặc biệt là về lãnh thổ.

Kiev và các cường quốc châu Âu nhiều lần cảnh báo nếu Nga chiến thắng ở Ukraine, Tổng thống Putin có thể phát động tấn công một nước thành viên NATO. Moskva nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Các đặc phái viên Mỹ đang nỗ lực đàm phán để hoàn thiện bản kế hoạch hòa bình với sự nhất trí của Moskva và Kiev. Tổng thống Putin ngày 2/12 đã trao đổi với đặc phái viên Witkoff và Jared Kushner, con rể ông Trump, suốt gần 5 tiếng tại Điện Kremlin, song chưa đạt được thỏa hiệp về lãnh thổ.

Hồng Hạnh (Theo AFP, Reuters)