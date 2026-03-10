Ông Putin muốn giúp chấm dứt xung đột Iran, ông Trump từ chối

Tổng thống Trump cho hay người đồng cấp Putin ngỏ ý muốn tham gia xử lý cuộc xung đột Iran, nhưng ông cho rằng Nga nên tập trung chấm dứt cuộc chiến với Ukraine.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 9/3 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm khoảng một giờ với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, theo sáng kiến từ Washington. Cuộc điện đàm tập trung vào xung đột ở Iran, Ukraine cũng như tình hình Venezuela.

Ông Trump sau đó xác nhận đã có "cuộc điện đàm rất tốt" với ông Putin để thảo luận về chiến sự ở Ukraine cũng như căng thẳng Trung Đông liên quan đến Iran.

Đây là lần đầu hai lãnh đạo điện đàm trong năm nay và cũng là cuộc thảo luận trực tiếp giữa họ kể từ khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran, quốc gia được coi là đối tác quan trọng của Nga ở Trung Đông. Ushakov cho biết trọng tâm cuộc điện đàm là tình hình xung đột ở Iran.

"Tổng thống Nga đã vạch ra một số ý tưởng nhằm giải quyết xung đột càng nhanh càng tốt thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, trong đó có cuộc tiếp xúc gần đây của ông với các lãnh đạo Vùng Vịnh, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và một số lãnh đạo khác", ông Ushakov nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Theo Ushakov, Tổng thống Mỹ cũng nêu những đánh giá về tình hình cuộc xung đột. "Hai bên đã trao đổi ý kiến chi tiết về vấn đề này và tôi tin rằng cả hai phía sẽ thấy hữu ích", quan chức Nga nhận định, nhưng không đề cập chi tiết.

Trong khi đó, ông Trump nói với Reuters rằng Tổng thống Putin đã phát tín hiệu rằng ông muốn tham gia vào xử lý vấn đề liên quan đến Iran. "Ông Putin muốn giúp một tay trong cuộc xung đột", Tổng thống Mỹ nói.

Tuy nhiên, ông Trump thêm rằng ông đề nghị lãnh đạo Nga tập trung vào chấm dứt xung đột ở Ukraine. "Tôi đã nói 'Ngài có thể giúp một tay bằng cách chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine. Như vậy sẽ hữu ích hơn", Tổng thống Mỹ cho hay.

Ushakov thì cho biết Tổng thống Mỹ bày tỏ sự quan tâm đến việc giải quyết xung đột Ukraine bằng cách "đạt được thỏa thuận ngừng bắn và giải quyết càng sớm càng tốt". Phía Nga cũng đánh giá tích cực những nỗ lực hòa giải do đích thân ông Trump và nhóm của ông thực hiện.

Hai Tổng thống cũng thảo luận về tình hình xung quanh Venezuela, "chủ yếu từ góc độ diễn biến trên thị trường dầu mỏ toàn cầu".

Ông Ushakov mô tả cuộc điện đàm là "chuyên nghiệp, cởi mở và mang tính xây dựng, điều thường thấy trong các cuộc đối thoại giữa các lãnh đạo Nga và Mỹ". Ông Trump và ông Putin cũng nhất trí duy trì liên lạc thường xuyên.

Xung đột giữa Israel - Mỹ với Iran bùng phát từ ngày 28/2 và đến nay đã kéo dài gần hai tuần, khiến hơn 1.700 người thiệt mạng và làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu. Nga đã lên tiếng phản đối hành động tấn công nhắm vào Iran, nhưng khẳng định Tehran chưa có động thái nào đề nghị hỗ trợ về quân sự.

Ngọc Ánh (Theo TASS, Reuters, AP)