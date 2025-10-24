Ông Putin: Lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ ít ảnh hưởng tới kinh tế Nga

Ông Putin cho rằng lệnh trừng phạt Rosneft và Lukoil rất nghiêm trọng, nhưng ít ảnh hưởng tới kinh tế Nga và có thể gây tác động ngược đến Mỹ.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí hôm 23/10, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Rosneft và Lukoil, hai công ty dầu mỏ lớn nhất Nga, là "rất nghiêm trọng và sẽ gây ra những hậu quả nhất định", nhưng cho rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế.

"Đây là hành động không thân thiện và không củng cố quan hệ Nga - Mỹ, vốn chỉ mới bắt đầu phục hồi, đồng thời là nỗ lực tăng sức ép", ông Putin nói, nhấn mạnh rằng Nga là quốc gia "có lòng tự trọng và sẽ không đưa ra quyết định dưới áp lực từ bên ngoài".

Theo ông Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt số lệnh trừng phạt lớn nhất nhằm vào Nga trong nhiệm kỳ đầu của mình. Ông cho biết đã trao đổi với người đồng cấp về tác động của nguồn cung dầu mỏ Nga đối với giá dầu toàn cầu, trong đó có ở Mỹ.

Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp báo tại Moskva ngày 23/10. Ảnh: RIA Novosti

"Hy vọng các lệnh trừng phạt mới không làm ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu. Nga đóng góp đáng kể vào cán cân năng lượng toàn cầu, phá vỡ điều này không mang lại lợi ích cho các quốc gia đang cố gắng làm như vậy", lãnh đạo Nga nói.

Ông Putin cũng đề cập những cuộc thảo luận về cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, cáo buộc đây là nỗ lực nhằm leo thang xung đột.

"Nếu lãnh thổ Nga bị tập kích bằng vũ khí như vậy, chúng ta sẽ phản ứng rất mạnh, thậm chí trả đũa áp đảo", ông nói, nhưng khẳng định Moskva ủng hộ tiếp tục đối thoại và khẳng định đây là "điều luôn tốt hơn đối đầu hay đụng độ dưới mọi hình thức, đặc biệt là xung đột vũ trang".

Liên quan việc Tổng thống Trump hủy hội nghị thượng đỉnh tại Hungary, ông Putin cho biết người đồng cấp Mỹ muốn hoãn hoạt động này lại và "sẽ là sai lầm nếu không chuẩn bị cho sự kiện". Ông chủ Điện Kremlin lưu ý rằng chính ông Trump đã đề xuất tổ chức cuộc gặp khi hai lãnh đạo điện đàm hồi giữa tháng.

"Tôi mừng khi ông ấy nghĩ vậy. Thật tốt. Tôi sẽ cho các vị biết sau khoảng 6 tháng nữa", Tổng thống Trump nói khi được đề nghị bình luận về phát biểu của ông Putin liên quan đến lệnh trừng phạt của Mỹ.

Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 17/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có trao đổi với người đồng cấp Mỹ về khả năng Washington chuyển vũ khí tầm xa cho Kiev, trong đó có tên lửa Tomahawk, nhưng "quyết định không đề cập thêm vì Mỹ không muốn để tình hình leo thang".

Tổng thống Trump cũng bác bỏ khả năng chuyển giao Tomahawk cho Ukraine trong giai đoạn này, nhấn mạnh quá trình huấn luyện sẽ rất tốn thời gian và Mỹ vẫn cần duy trì kho dự trữ tên lửa. "Hy vọng chúng ta có thể chấm dứt xung đột mà không phải nghĩ đến Tomahawk", ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo riêng sau đó.

Tổng thống Trump ngày 22/10 thông báo Mỹ áp lệnh trừng phạt nặng nề nhằm vào Rosneft và Lukoil, song bày tỏ hy vọng chúng sẽ không kéo dài. Các lệnh trừng phạt gồm đóng băng tất cả tài sản của Rosneft và Lukoil tại Mỹ, đồng thời cấm tất cả công ty Mỹ giao dịch với hai doanh nghiệp này.

Lệnh trừng phạt được nhận định là phản ánh nỗi thất vọng ngày càng tăng của ông Trump khi chưa thể thuyết phục người đồng cấp Nga chấm dứt xung đột Ukraine. Ông Trump cho biết luôn có những cuộc trò chuyện tốt đẹp với ông Putin, song "chúng không đi đến đâu".

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP, AP)