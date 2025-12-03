Ông Putin họp với đặc phái viên Mỹ và con rể ông Trump

Tổng thống Putin trao đổi với đặc phái viên Witkoff và Jared Kushner trong gần 5 giờ tại Điện Kremlin về xung đột Ukraine, song chưa đạt được thỏa hiệp về lãnh thổ.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, hôm 2/12 tới Moskva để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm trao đổi về các biện pháp chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Trước khi gặp ông Putin, đoàn Mỹ đã đi dạo qua Quảng trường Đỏ, ngang qua lăng Lenin và các ngọn tháp tại Điện Kremlin.

Khi tiếp đón phái đoàn, Tổng thống Putin mỉm cười hỏi thăm về chuyến đi dạo. "Đây là thành phố tráng lệ", ông Witkoff đáp. Ngồi cạnh ông Putin là trợ lý đối ngoại Yuri Ushakov và đặc phái viên Kirill Dmitriev. Hai bên đều có người phiên dịch.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và phái đoàn Mỹ (trái) tại Điện Kremlin hôm 2/12. Ảnh: AP

Truyền thông Nga cho biết cuộc gặp kết thúc sau gần 5 giờ. Phát biểu với báo giới, ông Ushakov tiết lộ hai bên vẫn chưa đạt được thỏa hiệp về vấn đề chủ chốt là lãnh thổ tại Ukraine, song lưu ý rằng có thể thảo luận về một số giải pháp do phía Mỹ đưa ra.

"Một số công thức được đề xuất không phù hợp với chúng tôi và công việc sẽ tiếp tục", quan chức này nói.

Ông Ushakov cho biết kế hoạch ban đầu của Mỹ được chia thành 4 phần và hai bên đã thảo luận về kế hoạch này trong cuộc gặp.

"Có một số điểm mà chúng tôi có thể đồng ý", quan chức Nga nói, nhưng thêm rằng Tổng thống Putin đã "không che giấu lập trường chỉ trích, thậm chí là tiêu cực" của Moskva đối với một số đề xuất.

Ông Ushakov đánh giá cuộc trao đổi đã diễn ra "hữu ích và mang tính xây dựng", dù hai bên vẫn còn nhiều việc phải làm ở phía trước. Quan chức này cũng cho rằng lập trường giữa hai bên "không trở nên khác biệt hơn" sau cuộc gặp.

Nga và Mỹ đã nhất trí không tiết lộ nội dung cốt lõi của cuộc đàm phán mới nhất, theo trợ lý Ushakov. Washington chưa đưa ra bình luận.

Mỹ tháng trước đưa ra kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột Ukraine và đang tìm cách thuyết phục Moskva và Kiev chấp thuận. Đề xuất ban đầu gồm 28 điểm, trong đó yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Tổng thống Putin mỉm cười trong cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ tại Điện Kremlin hôm 2/12. Ảnh: AP

Dự thảo này vấp phải phản đối từ Ukraine và các quốc gia châu Âu. Một số điều khoản được loại bỏ trong dự thảo cập nhật, song nội dung chưa được công bố.

Nhiệm vụ của phái đoàn Mỹ trong chuyến thăm Nga lần này là trình bày với Tổng thống Putin về phiên bản mới của đề xuất, theo hãng thông tấn AFP.

Ngay trước khi gặp phái đoàn Mỹ, Tổng thống Putin cáo buộc các cường quốc châu Âu đang ngăn cản nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine của Tổng thống Trump, bằng cách đưa ra các đề xuất mà họ biết là "không thể chấp nhận được" với Moskva, để qua đó đổ lỗi cho Nga không muốn hòa bình.

Phạm Giang (Theo Reuters, AFP, RIA Novosti)