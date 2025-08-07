Ông Putin gợi ý địa điểm họp với ông Trump, từ chối gặp Tổng thống Ukraine

Tổng thống Putin gợi ý họp thượng đỉnh với ông Trump tại UAE, nhưng cho rằng điều kiện chưa chín muồi để gặp người đồng cấp Ukraine.

Trong họp báo tại Điện Kremlin hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là một trong những địa điểm phù hợp để tổ chức cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

"Nhiều bạn bè sẵn sàng giúp chúng tôi tổ chức sự kiện như vậy, trong đó có UAE", ông Putin nói khi phát biểu cạnh lãnh đạo UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan, thêm rằng quốc gia Trung Đông này là "một trong những địa điểm khá phù hợp".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ngày 7/8. Ảnh: AP

Đề cập đến cuộc gặp tiềm năng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Putin cho rằng thời cơ chưa chín muồi.

"Về nguyên tắc, tôi không phản đối. Cuộc gặp có thể diễn ra, nhưng cần phải có những điều kiện phù hợp được thiết lập. Thật đáng tiếc, chúng ta vẫn còn cách rất xa những điều kiện ấy", ông nói.

Trước đó, Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội rằng ông không e ngại gặp lãnh đạo Nga. "Ukraine không e ngại các cuộc gặp và kỳ vọng phía Nga cũng chọn cách tiếp cận can đảm này. Giờ là lúc để chúng ta kết thúc cuộc chiến", ông Zelensky viết.

Ông Putin hồi tháng 6 từng đề cập khả năng gặp ông Zelensky, nhưng nhấn mạnh cuộc gặp như vậy chỉ diễn ra "ở giai đoạn cuối cùng", khi hai bên đã thống nhất các điều khoản thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 7/8 xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ dự kiến diễn ra trong tuần sau, nhưng chưa nêu địa điểm và thời gian cụ thể. Về đề xuất của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff với việc tổ chức cuộc gặp ba bên có cả Tổng thống Zelensky, ông Ushakov cho biết Nga "không bình luận gì về điều này".

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ là dấu hiệu tích cực cho thấy căng thẳng giữa hai nước phần nào hạ nhiệt. Quan hệ hai bên trước đó leo thang khi Tổng thống Trump ra tối hậu thư rằng sẽ áp lệnh trừng phạt nếu Nga không đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine trước ngày 8/8.

Ba vòng đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ trước đó không đạt tiến triển nào về lệnh ngừng bắn, bất chấp sự hối thúc từ Tổng thống Trump.

Trong khi đó, Ukraine và các nước châu Âu lo ngại ông Trump có thể đứng về phía ông Putin để gây sức ép, buộc ông Zelensky phải chấp nhận các điều khoản bất lợi cho Kiev.

Ông Zelensky hôm nay đã điện đàm với các lãnh đạo Đức, Pháp, chủ tịch Ủy ban châu Âu. Tổng thống Ukraine kêu gọi châu Âu phải được tham gia tiến trình hòa bình, bởi cuộc chiến diễn ra ở châu Âu và Kiev đang trong quá trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)