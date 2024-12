Ông Putin duyệt ngân sách quốc phòng kỷ lục 126 tỷ USD

Tổng thống Nga Putin duyệt ngân sách quốc phòng 126 tỷ USD cho năm 2025, chiếm gần 1/3 chi tiêu chính phủ.

Nga ngày 1/12 công bố ngân sách giai đoạn 2025-2027 đã được Tổng thống Putin phê duyệt, trong đó phân bổ 13,5 nghìn tỷ ruble (126 tỷ USD) cho quốc phòng năm 2025, tương đương 32,5% tổng ngân sách 378,5 tỷ USD.

Đây là gói ngân sách quốc phòng cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại Nga, tăng 28 tỷ USD, khoảng 25%, so với kỷ lục thiết lập năm nay, gấp đôi so với năm 2023 và gấp 4 lần so với mức trước khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát.

Ngoài phân bổ trực tiếp cho ngân sách quốc phòng, chính phủ cũng sẽ phân bổ thêm 32,1 tỷ USD cho hạng mục "an ninh quốc gia", gồm ngân sách cho lực lượng cảnh sát, Vệ binh Quốc gia, các cơ quan điều tra, hành pháp. Tổng cộng ngân sách cho quân đội và lực lượng an ninh sẽ chiếm 40% tổng ngân sách.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Astana, Kazakhstan, ngày 28/11. Ảnh: AFP

Theo dự kiến, ngân sách quốc phòng năm 2026 và 2027 sẽ giảm nhẹ. Tổng ngân sách của Nga năm 2026 và 2027 theo kế hoạch lần lượt là 413,5 tỷ USD và 431,3 tỷ USD.

Sau hai năm tăng ngân sách quốc phòng, nền kinh tế Nga bắt đầu có dấu hiệu của "đình lạm", thuật ngữ chỉ sự kết hợp giữa đình trệ trong tăng trưởng kinh tế với lạm phát cao.

Nga đang đối mặt mức lạm phát có thể tăng 8,5% trong năm nay, khiến Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất lên 21% vào tháng trước, mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ.

Đức Trung (Theo CNN, TASS, Reuters)