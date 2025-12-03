Ông Putin dọa đáp trả Ukraine sau vụ tàu dầu bị tấn công trên Biển Đen

Tổng thống Putin cảnh báo Nga có thể "cắt đường ra biển của Ukraine", nhằm trả đũa vụ các tàu dầu trên Biển Đen bị tập kích.

"Giải pháp triệt để nhất là cắt đường ra biển của Ukraine, khi đó thì nạn cướp biển sẽ không thể xảy ra", Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/12 nói, đề cập biện pháp phản ứng lại các cuộc tấn công nhằm vào tàu dầu trên Biển Đen.

Ông cho biết Nga có thể tăng cường tập kích hạ tầng tại bến cảng và tàu cập cảng Ukraine, cũng như cân nhắc tiến hành những biện pháp trả đũa nhằm vào tàu của những nước hỗ trợ Kiev thực hiện "hành động cướp biển".

"Tôi hy vọng rằng giới lãnh đạo quân sự và chính trị Ukraine, cũng như những người đứng đằng sau họ, sẽ cân nhắc xem liệu có đáng tiếp tục thực hiện những hành động đó hay không", Tổng thống Putin cảnh báo.

Nga đã kiểm soát được nhiều lãnh thổ tại vùng Donbass, Zaporizhzhia và Kherson sau khi xung đột bùng phát đầu năm 2022. Ukraine vẫn giữ được các thành phố cảng quan trọng như Odessa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu với báo giới tại Moskva hôm 2/12. Ảnh: AP

Một quan chức an ninh Ukraine hôm 29/11 cho biết các xuồng không người lái nước này đã đánh trúng hai tàu chở dầu trên Biển Đen. Cả hai đều nằm trong danh sách những tàu chịu lệnh trừng phạt quốc tế, với cáo buộc thuộc "đội tàu bóng tối" mà Moskva được cho là sử dụng để lách biện pháp cấm vận dầu thô.

Hôm 2/12, một tàu chở dầu hướng dương treo cờ Nga bị tấn công ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, 13 thành viên thủy thủ đoàn không bị thương, theo cơ quan hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ và công ty vận tải biển Tribeca. Ukraine tuyên bố không liên quan sự việc này.

Kiev cũng đã nhiều lần phóng tên lửa và máy bay không người lái tự sát nhằm vào thành phố cảng Novorossiysk giáp Biển Đen, gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu thô của Nga.

Khoảnh khắc xuồng tự sát Ukraine tấn công 'tàu chở dầu Nga' Khoảnh khắc hai tàu dầu bị xuồng không người lái tấn công trên Biển Đen hôm 28/11. Video: Kyiv Independent

Tổng thống Putin ngày 2/12 cũng cho biết Nga không có ý định gây chiến với các nước châu Âu, song nếu những quốc gia này muốn xung đột trực tiếp thì Moskva "sẵn sàng" chiến đấu.

Ông cho rằng các cường quốc châu Âu đang ngăn cản nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bằng cách đưa ra các đề xuất mà họ biết là "không thể chấp nhận được" với Moskva, để qua đó cáo buộc Nga không muốn hòa bình.

Theo Tổng thống Putin, các cường quốc châu Âu đã tự gạt mình ra khỏi nỗ lực hòa đàm về Ukraine, do những nước này trước đó cắt đứt liên lạc với Nga. "Họ đứng về phía chiến tranh", ông nói.

Vị trí Biển Đen. Đồ họa: Geopolitical Monitor

Phạm Giang (Theo Reuters, Interfax)