Ông Putin có thể đã đề nghị gặp ông Zelensky ở Moskva

Hãng thông tấn Pháp đưa tin Tổng thống Putin đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine tại Moskva, song ông Zelensky từ chối điều này.

"Ông Putin đã đề cập đến Moskva trong cuộc gọi ngày 18/8", một nguồn tin am hiểu nội dung điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga ngày 19/8 nói với AFP. "Ông Zelensky sau đó đã trả lời 'không'".

Một nguồn tin khác cho biết các lãnh đạo châu Âu nói với ông Trump rằng "đề xuất của Tổng thống Putin có vẻ không phải là một ý tưởng hay".

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp ngày 18/8. Ảnh: Điện Kremlin

Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu họp với ông Trump tại Nhà Trắng. Ông Trump cho biết bước tiếp theo để chấm dứt xung đột là cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo Nga - Ukraine.

Yuri Ushakov, trợ lý tổng thống Nga phụ trách đối ngoại, cho biết ông Putin trong cuộc điện đàm ngày 18/8 bày tỏ ủng hộ việc Nga và Ukraine đàm phán trực tiếp, cũng như xem xét khả năng nâng cấp đại diện trong phái đoàn Moskva và Kiev tham gia nỗ lực này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sau đó nói cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Ukraine để giải quyết xung đột giữa hai nước "phải được chuẩn bị rất kỹ lưỡng". Ông khẳng định Nga ủng hộ cách tiếp cận nghiêm túc đối với vấn đề.

Trong khi đó, Thụy Sĩ tuyên bố sẽ cấp quyền miễn trừ nếu ông Putin đến nước này để đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, bất chấp lệnh truy nã của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC). Thụy Sĩ là thành viên của ICC.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)