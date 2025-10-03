Ông Putin ca ngợi con trai lãnh đạo CIA vì chiến đấu cho Nga

Tổng thống Putin ca ngợi sự dũng cảm của Michael Gloss, người tử trận khi tham chiến ở tỉnh Donetsk và là con trai phó giám đốc CIA.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ngày 2/10, Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi Michael Gloss, công dân Mỹ thiệt mạng ở tỉnh Donetsk năm 2024 khi chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Nga, là "con người dũng cảm" và xác nhận đã truy tặng huân chương cho anh.

Gloss là con trai của Juliane Gallina, Phó giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) phụ trách đổi mới kỹ thuật số. Ông Putin tiết lộ rằng mình "khá ngạc nhiên" khi được cấp dưới thông báo về thân thế của công dân Mỹ.

"Gloss trải qua khóa huấn luyện đặc biệt khi nhập ngũ. Chúng tôi không giao cho cậu ấy công việc bình thường, mà biên chế vào đơn vị tinh nhuệ nhất thuộc lực lượng đổ bộ đường không", Tổng thống Nga tiết lộ, nhấn mạnh rằng Gloss "đã chiến đấu bằng tất cả danh dự trên tiền tuyến".

Hình ảnh Michael Gloss trước khi rời Mỹ năm 2023. Ảnh: Guardian

"Người thanh niên này đã cố gắng sơ cứu đồng đội bị thương, khi chính bản thân đang mất rất nhiều máu. Không may là thiết bị bay không người lái (drone) của Ukraine đã phát hiện vị trí của họ rồi thả một quả đạn cối 82 mm, khiến cả hai người thiệt mạng", ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga còn so sánh Gloss với nhà hoạt động chính trị Mỹ Charlie Kirk, cho rằng cả hai đều bảo vệ những giá trị truyền thống. "Gloss tử trận khi chiến đấu cho những giá trị đó với tư cách binh sĩ Nga, còn Kirk cống hiến đời mình cho cùng lý tưởng ở Mỹ", ông nói.

Truyền thông Mỹ tiết lộ Tổng thống Putin đã truy tặng Huân chương Lenin cho Gloss và trao tận tay cho Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, để nhờ ông chuyển về cho gia đình công dân Mỹ. Sự kiện diễn ra trong chuyến thăm của ông Witkoff đến thủ đô Moskva hồi tháng 8.

Huân chương Lenin là phần thưởng cao quý từ thời Liên Xô, dành cho những người có đóng góp dân sự nổi bật cho đất nước. Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga khi đó không xác nhận quyết định truy tặng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Sochi ngày 2/10. Ảnh: AP

Gia đình cho biết Gloss rời Mỹ năm 2023, đến châu Âu rồi sang Nga nhập ngũ vào tháng 9/2023 bằng danh tính giả. Giấy chứng tử do Nga cung cấp cho thấy Gloss thiệt mạng ngày 4/4/2024 gần thành trì Chasov Yar thuộc tỉnh Donetsk. Thi thể Gloss được đưa về Mỹ cuối năm 2024 và hỏa táng ở quê nhà.

Larry Gloss, bố của Michael Gloss, mô tả con trai mình gặp vấn đề tâm lý nhiều năm. Gia đình từng bày tỏ lo ngại thân phận của thanh niên này sẽ "bị lợi dụng làm công cụ tuyên truyền". Trong khi đó, CIA khẳng định cái chết của Michael là "vấn đề riêng tư của gia đình, không liên quan đến an ninh quốc gia".

Thanh Danh (Theo RT, AP)