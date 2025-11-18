Ông Phan Thiên Định giữ chức Chủ tịch Hà Tĩnh

Ông Phan Thiên Định, nguyên Chủ tịch UBND TP Huế được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu thuận 100%.

Sáng 18/11, tại kỳ họp thứ 33 (chuyên đề) khóa 18, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ông Định làm Chủ tịch UBND tỉnh thay ông Võ Trọng Hải nhận nhiệm vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An hôm 17/11.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phan Thiên Định nói sẽ kế thừa kinh nghiệm, thành quả của các thế hệ lãnh đạo Hà Tĩnh; đồng thời nỗ lực rèn luyện, phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng bỏ phiếu bầu ông Dương Tất Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, thay cho người tiền nhiệm Trần Tú Anh chuyển công tác.

Ông Phan Thiên Định, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu nhận nhiệm vụ, sáng 18/11. Ảnh: Hùng Lê

Ông Phan Thiên Định quê phường Thuận An, TP Huế; cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật, thạc sĩ Quản lý hành chính công. Hơn 30 năm công tác, ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Bí thư Thành ủy Huế; Bí thư quận Thuận Hóa; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế.

Ngày 4/10/2025, ông được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030 và 13 ngày sau được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố. Hôm qua, ông Định được Ban Bí thư điều động chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Hà Tĩnh rộng gần 6.000 km2, dân số hơn 1,6 triệu. 9 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách của tỉnh ước đạt 15.677 tỷ đồng, đạt 88% dự toán và tăng 12% so với cùng kỳ.

Giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng GRDP bình quân từ 10% trở lên, thu nhập năm 2030 đạt 80 triệu đồng, xuất khẩu 4 tỷ USD, có 18.000-20.000 doanh nghiệp. Tỉnh ưu tiên chuyển đổi số, phát triển nhân lực chất lượng cao, xây dựng hạ tầng hiện đại, thu hút dự án chiến lược, đưa Vũng Áng thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics; đồng thời phát triển công nghiệp, nông nghiệp thông minh, dịch vụ chất lượng cao và chú trọng môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Đức Hùng