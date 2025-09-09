Ông Nguyễn Văn Được: Nhà đầu tư đã trở lại TP HCM

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đánh giá các nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng quay lại, giúp địa phương thành "thỏi nam châm hút FDI".

Nhận định được ông Nguyễn Văn Được nêu tại phiên họp kinh tế - xã hội 8 tháng của TP HCM, chiều 9/9. "Các nhà đầu tư tin tưởng trở lại thành phố và môi trường đầu tư trở nên hấp dẫn hơn", ông đánh giá.

Theo Chi cục Thống kê TP HCM, địa phương thu hút gần 6,9 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 8 tháng đầu năm, cao hơn 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 1.156 dự án cấp mới, với tổng vốn đăng ký trên 1,3 tỷ USD.

Hơn 300 dự án tăng thêm vốn, tổng giá trị 2,4 tỷ USD. Trên 1.500 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký hơn 2,9 tỷ USD.

Chủ tịch UBND TP HCM cho biết địa phương đã chỉ đạo tháo gỡ trên 63% vấn đề doanh nghiệp vướng mắc. Nhờ đó, các nhà đầu tư thêm niềm tin rót vốn vào thành phố.

"Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, TP CHM trở thành 'thỏi nam châm', thu hút các nhà đầu tư lớn, về bán dẫn, dữ liệu lớn", ông nói thêm.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại một cuộc họp, tháng 8/2025. Ảnh: An Phương

Ngoài thu hút FDI, các chỉ số khác của đầu tàu kinh tế cũng duy trì tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 tăng 16,3%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng tăng 6%. Riêng thu ngân sách từ tiền sử dụng đất tăng đột biến, bằng 453,3% so với cùng kỳ 2024.

Tuy nhiên, môi trường kinh doanh trên địa bàn chưa chuyển biến mạnh. Doanh nghiệp đăng ký mới giảm 13,9% về giấy phép và 35,1% về vốn. Cứ 10 doanh nghiệp tham gia thì có đến 7 doanh nghiệp rút lui.

Ông Trần Phước Tường, Phó chi cục trưởng Thống kê TP HCM lưu ý quy mô doanh nghiệp ngày càng nhỏ. "Bình quân vốn đăng ký hiện nay là 6,1 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp, giảm gần 25% so với cùng kỳ năm 2024", ông nêu

Theo ông, để đạt mục tiêu cả GRDP 2025 tăng 8,5%, thì hai quý còn lại thành phố phải tăng trưởng lần lượt 10,2% và 10,4%. "Hiện tại dịch vụ có khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng nhưng sản xuất còn thách thức lớn", ông Tường nhận định.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhận định việc tăng trưởng trên 10% mỗi quý còn lại là hết sức khó khăn, nên các sở ngành cần tập trung thực hiện giải pháp, kế hoạch đã đề ra. Trong đó, để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ông yêu cầu đầu tư căn cơ, bài bản vào 38 trung tâm hành chính công từ phần mềm, phần cứng đến nhân sự, với tối thiểu 5 người hỗ trợ để giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp. Việc đầu tư này hoàn thành trong tháng 9.

Thúc đẩy giải ngân đầu tư công cũng là giải pháp thành phố dồn sức thực hiện. Tính đến hết ngày 29/8, TP HCM giải ngân trên 51.500 tỷ đồng, đạt 43,3% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Theo ông Được, sau thời gian tăng tốc, giải ngân vốn đầu tư công đã chậm lại 2 tháng qua.

"Giải ngân đầu tư công đang không bền vững", ông đánh giá. Ông đề nghị các xã, phường đặc biệt quan tâm đến giải phóng mặt bằng cho công trình đường bộ, cao tốc, đường sắt, dân dụng và đề xuất các dự án trọng điểm cho năm sau.

Viễn Thông