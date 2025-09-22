Ông Nghiêm Xuân Thành tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nghiêm Xuân Thành, 55 tuổi, Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm, được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục làm người đứng đầu Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị được ông Nguyễn Khắc Hà, Trường ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, sáng 22/9.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 54 người, Ban Thường vụ gồm 14 người. Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ tới.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: Vĩnh Thành

4 Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ gồm các ông: Hồ Xuân Trường (Phó bí thư Thường trực), Nguyễn Khắc Toàn (Chủ tịch UBND tỉnh), Nguyễn Khắc Hà, Lâm Đông.

Ông Thành, 55 tuổi, quê Vĩnh Phúc, là tiến sĩ kinh tế, từng giữ chức Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước; Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cũ.

Bùi Toàn