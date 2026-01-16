Ông Đoàn Minh Xương: 'Việt Nam phải thực dụng trước UAE'

Arab SaudiTheo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, Việt Nam cần duy trì lối chơi chặt chẽ, tính toán và đề cao tính hiệu quả nếu muốn vượt qua UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026.

- Thầy trò HLV Kim Sang-sik vào tứ kết giải năm nay với thành tích toàn thắng ba trận ở vòng bảng - điều chưa một đội tuyển bóng đá nam nào của Việt Nam làm được ở sân chơi châu lục trước đây. Ông đánh giá thế nào về hành trình đó?

- Trước hết, tôi muốn nói về điều dễ nhìn thấy nhất, đó là may mắn. Ở trận ra quân thắng 2-0, Việt Nam được hưởng phạt đền sớm từ lỗi chạm tay ngớ ngẩn của cầu thủ Jordan. Đối thủ đến giải trong bối cảnh chưa được tập luyện nhiều, chỉ khoảng hai tuần chuẩn bị, nên vận hành chưa trơn tru. Những trận sau, họ càng đá càng hay, mà minh chứng là việc đánh bại chủ nhà Arab Saudi rồi Kyrgyzstan để thẳng tiến vào tứ kết.

Đến trận thắng Kyrgyzstan 2-1, Việt Nam lại hưởng lợi với một bàn từ phạt đền và một pha phản lưới. Còn trong trận thắng Arab Saudi, bên cạnh sự xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên với 7 pha cứu thua, cột dọc cũng đã giúp chúng ta một lần, trước khi ghi bàn duy nhất nhờ cú đá xuất thần của Nguyễn Đình Bắc.

Nhưng nói vậy không có nghĩa phủ nhận công sức của tập thể. Bên cạnh may mắn, Việt Nam đã chơi quá hay, tính toán kỹ lưỡng, chiến thuật rõ ràng và chiến đấu hết mình. Tôi đặc biệt ấn tượng với sự tự tin và bản lĩnh của thế hệ cầu thủ này. Thử hỏi nếu hàng thủ không lăn xả, bọc lót kín kẽ, thủ môn Trần Trung Kiên không xuất sắc và Nguyễn Đình Bắc không đẳng cấp, làm sao chúng ta hạ được chủ nhà Arab Saudi khi họ sút đến 26 lần.

- Vậy còn chiến thuật và cách sử dụng cầu thủ của HLV Kim?

- Tài dụng binh của HLV Kim thì chúng ta đã được thẩm thấu lâu rồi, từ U23 Đông Nam Á đến SEA Games 33 chứ không phải hiện nay. Nhưng quả thật, càng ngày ông thầy người Hàn Quốc càng thể hiện sự cao tay. Ông ấy vừa có cá tính mạnh mẽ, vừa ứng biến kịp thời và đọc trận đấu cực tốt. Ví như trận gặp Kyrgyzstan, Kim bất ngờ thay đổi một loạt vị trí tấn công, chọn lối đá phòng ngự để phá sức đối phương trong hiệp một rồi tấn công phủ đầu trong hiệp hai. Đến trận gặp Arab Saudi cũng vậy. Ông ấy cất những quân bài tốt, chờ đối thủ rối loạn thì đưa vào sân để vung ra "nhát dao" kết liễu.

Để thực hiện được những tính toán đó, HLV Kim có phần may mắn khi lứa cầu thủ hiện tại đã được tập hợp, thi đấu cùng nhau từ 2024. Khi đã hiểu nhau, các cầu thủ sẽ dễ dàng định hình lối chơi. Việc trải qua nhiều giải đấu cũng giúp họ thêm trưởng thành, tự tin và lì lợm. Đó là sự trưởng thành tất yếu của bóng đá, càng chơi nhiều càng vững vàng trận mạc.

- Về trận tứ kết tối nay, ông đánh giá thế nào về cơ hội của Việt Nam?

- Chúng ta đã gây bất ngờ ở vòng bảng, nhưng yếu tố đó sẽ không còn ở các trận đấu loại trực tiếp. Bởi, đối thủ chắc chắn đã có điều kiện nghiên cứu lối chơi, con người và chiến thuật của chúng ta.

Tính chất trận đấu cũng sẽ khiến hai đội không thể chơi mạo hiểm từ đầu. Đôi bên sẽ phải tôn trọng lẫn nhau, chơi chặt chẽ các tuyến rồi chờ sai lầm của đối phương hoặc tận dụng các tình huống cố định. Đây là bối cảnh phù hợp cho Việt Nam. Bởi chúng ta giỏi tính toán, biết liệu cơm gắp mắm và thực dụng hơn. Nếu thực hiện đúng các yêu cầu của HLV, tôi nghiêng về chiến thắng cho Việt Nam.

Trong tình huống xấu hơn, tôi dự đoán hai đội sẽ hòa, trước khi Việt Nam thắng luân lưu vì đang sở hữu thủ môn Trung Kiên giỏi bắt phạt đền.

- Điều ông lo ngại nhất với Việt Nam là gì?

- Thể lực. Trước khi đến giải này, các cầu thủ đã thi đấu bốn trận ở SEA Games 33. Ba trận vòng bảng vừa qua, họ cũng phải chơi hết mình rồi. Sự quá tải sẽ có, hao mòn thể lực là không tránh khỏi. Dù sẽ có những bài hồi phục, sự chăm sóc đặc biệt nhưng cơ địa của cầu thủ Việt Nam chỉ có vậy. Nếu cày ải nhiều, chúng ta không thể hồi phục một sớm một chiều được.

Nhưng tôi tin HLV Kim sẽ có cách tiếp cận trận đấu phù hợp để cầu thủ không mất nhiều thể lực đầu trận. Thế hệ cầu thủ này đã trưởng thành, kinh qua nhiều giải đấu nên sẽ biết cách điều tiết trận đấu để giữ sức cho những thời điểm quyết định. Bên cạnh đó, tôi chờ sự đột phá của Nguyễn Thanh Nhàn trở lại sau chấn thương. Biết đâu cậu ấy sẽ lại làm được điều tương tự SEA Games vừa qua (ghi bàn ấn định chiến thắng ngược dòng 3-2 trong trận chung kết với Thái Lan).

- Chúng ta phải dè chừng, đối phó những điểm nào ở UAE?

- UAE đã trải qua vòng bảng tương đối khó khăn, khi thua Nhật Bản, hòa Syria và chỉ thắng duy nhất Qatar. Nhưng không vì thế mà họ bị đánh giá thấp. Đội bóng này có một số cầu thủ nhập tịch, những con bài tẩy và lối đá phòng ngự - phản công tương tự Việt Nam. Xét về thể lực, họ hơn hẳn vì quen khí hậu thời tiết của Tây Á.

Nhưng qua những gì quan sát, tôi thấy hàng thủ UAE không thực sự chặt chẽ, sự phối hợp giữa thủ môn và các hậu vệ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nếu chúng ta chơi áp sát, biết đâu sẽ tận dụng được sai lầm. Hàng công UAE cũng không mấy sắc sảo. Nếu bọc lót tốt như những trận vừa qua, các hậu vệ Việt Nam sẽ hóa giải được.

HLV Hoàng Anh Tuấn: UAE không có gì đáng ngại! HLV Hoàng Anh Tuấn từng dẫn dắt Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2024, trước khi thua Iraq 0-1. Nhiều cầu thủ hiện nay từng làm việc cùng nhà cầm quân quê Khánh Hòa ở các lứa U19, U20 và U23 nên ông hiểu rõ từng người. "Các em đã trưởng thành vượt bậc cả về chuyên môn và tâm lý. Sự chững chạc đó không phải đến ngẫu nhiên, mà nhờ quá trình chuẩn bị dài hơi", ông chia sẻ với VnExpress. "Bên cạnh những cá nhân nổi bật như Hiểu Minh, Đình Bắc, Trung Kiên... thì đây là một tập thể có chuyên môn tương đồng. Một chút may mắn đồng hành sẽ giúp chúng ta thắng UAE". Cựu HLV tuyển Việt Nam nhận định, xét về lịch sử đối đầu, UAE ở cửa trên, nhưng thực tế qua vòng bảng cho thấy đối thủ không có gì đáng ngại. "Họ không có gì ghê gớm cả, công thủ chưa toàn diện, vẫn thường mắc nhiều lỗi. Việt Nam chỉ cần giữ vững lối chơi, duy trì sự tập trung thì sẽ chiến thắng. Bản thân tôi đã nghĩ đến trận bán kết cho Việt Nam".

