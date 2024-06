Ông Biden lần đầu gọi Donald Trump là 'người phạm tội'

Tổng thống Biden lần đầu gọi ông Trump là "người phạm tội" sau phán quyết của bồi thẩm đoàn New York, chỉ trích đối thủ gây tổn hại hệ thống tư pháp Mỹ.

"Chiến dịch tranh cử đang chứng kiến những điều chưa từng có trong lịch sử Mỹ. Lần đầu tiên, một cựu tổng thống và cũng là người phạm tội đã bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội đang tìm cách chạy đua vào Nhà Trắng", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong sự kiện gây quỹ tại bang Connecticut hôm 3/6.

Đây là lần đầu tiên ông chủ Nhà Trắng sử dụng thuật ngữ "người phạm tội" để mô tả đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cuối năm nay, đánh dấu bước leo thang mới trong nỗ lực công kích ứng viên đảng Cộng hòa.

Tổng thống Biden trước đó từng bình luận về việc bồi thẩm đoàn tòa hình sự Manhattan kết tội ông Trump, nhưng không trực tiếp công kích cựu tổng thống, mà chỉ nói rằng "không ai đứng trên luật pháp".

Ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm 31/5. Ảnh: AFP

"Điều gây tổn hại nghiêm trọng hơn nữa là những cuộc công kích toàn diện của Donald Trump nhằm vào hệ thống tư pháp của Mỹ", Tổng thống Biden nói thêm, đề cập những tuyên bố của ông Trump cho rằng phiên tòa ở New York bị dàn xếp, gian lận và "đáng hổ thẹn".

Chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ dường như rất cẩn trọng với việc sử dụng phán quyết nhắm vào Donald Trump để công kích ông. Một số nhà bình luận đã đề nghị Tổng thống Biden không đề cập đến những diễn biến tại tòa án và tập trung vào chính sách tranh cử trong thời gian tới.

Bồi thẩm đoàn của tòa hình sự Manhattan, New York, hôm 30/5 tuyên bố Donald Trump "có tội" với toàn bộ 34 tội danh trong vụ truy tố làm giả hồ sơ kinh doanh chi tiền ém thông tin bất lợi khi tranh cử năm 2016. Phán quyết khiến ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị truy tố và kết tội, cũng là ứng viên đầu tiên của một chính đảng bị tuyên có tội khi chạy đua vào Nhà Trắng.

Những cáo buộc này là trọng tội cấp E, trọng tội cấp thấp nhất ở New York, với các hình phạt như quản chế, phạt tiền, ngồi tù lên đến 4 năm. Thẩm phán New York Juan Merchan sẽ kết án ông Trump vào ngày 11/7. Giới quan sát cho rằng ông nhiều khả năng không phải ngồi tù, do không có tiền án và hành vi vi phạm của ông không mang tính bạo lực.

Vũ Anh (Theo Reuters, AFP)