Omoda & Jaecoo hé lộ những mẫu xe mới tại Vietnam Mobility Show 2025

Hà NộiHãng xe Trung Quốc trưng bày loạt ôtô và không gian trải nghiệm theo phong cách sống đương đại và ngập tràn công nghệ.

Trước thềm Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 (Vietnam Mobility Show - VnMS) ngày 26-28/12 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội, hãng xe Trung Quốc Omoda & Jaecoo (O&J) hé lộ không gian trưng bày của mình.

Theo chia sẻ từ O&J, đơn vị này mang đến VnMS 2025 không gian trưng bày với nhiều mẫu xe mới sắp bán và cả những xe hãng đang kinh doanh. Bên cạnh đó, khách đến trải nghiệm còn hòa vào không gian gian hàng O&J với phong cách sống đương đại.

Omoda C7 xuất hiện tại Hà Nội hồi tháng 9. Ảnh: Minh Quân

Bên cạnh những dòng xe đang phân phối của hãng như Omoda C5 (ICE), Jaecoo J7 (ICE, PHEV, AWD), O&J còn đem đến Vietnam Mobility Show 2025 loạt sản phẩm mới mà hãng sắp bán tại Việt Nam, như xe gầm cao động cơ đốt trong Omoda C7, C7 PHEV và mẫu xe thuần điện Jaecoo J6.

O&J Việt Nam theo đuổi định vị thương hiệu gắn liền với thế hệ khách hàng trẻ, hiện đại và cởi mở với công nghệ.

Jaecoo J6 sẽ xuất hiện tại Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam 2025 do VnExpress tổ chức. Ảnh:O&J

Bên cạnh đó, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm lái thử nhiều dòng xe của Omoda & Jaecoo Việt Nam đang phân phối và tham gia các hoạt động bên lề cho trẻ em, minigame và bốc thăm trúng thưởng.

Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - do VnExpress tổ chức, diễn ra trong 3 ngày, 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh. Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện, mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Bên cạnh những mẫu xe trưng bày và lái thử, khách tham quan có thể đến khu vực Car Care dành cho các chủ sở hữu quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng xế yêu, hay Car Community là không gian dành cho hoạt động cộng đồng của các hãng xe. Cả gia đình còn có thể cùng nhau giải trí, xả stress cuối tuần với những hoạt động thể chất như giải chạy Carlympic với đường chạy 1,5 km xung quanh triển lãm, khu vực trò chơi và những góc ẩm thực hấp dẫn.

Sơ đồ triển lãm ngày 26-28/12.

Nguyên Vũ