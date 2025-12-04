Omoda C5 - chiếc crossover 'biết mình biết ta'

Xe gầm cao cỡ B thương hiệu Trung Quốc thiết kế đẹp, độ hoàn thiện cao, giá dễ tiếp cận dù phù hợp nhất chủ yếu đi phố.

Omoda C5

Tóm tắt đánh giá của giám khảo về Omoda C5:

Điểm cộng:

- Thiết kế bắt mắt, thể thao, trẻ trung, đặc trưng thương hiệu.

- Nội thất hoàn thiện tốt, cách sắp xếp mang tính công thái học và nhiều trang bị.

- Lắp động cơ 1.5 tăng áp mạnh mẽ, vượt trội khi đi phố.

- Mức giá dễ tiếp cận.

- Bảo hành dài tới 10 năm, hàng đầu phân khúc.

Những điểm cần cải tiến:

- Mặt ca-lăng trang trí rườm rà.

- Cách âm gầm chưa tốt, vọng lên khá rõ.

- Khung gầm thua thiệt so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

- Hệ thống treo mềm.

- Cảm giác đánh lái chưa đạt độ chính xác cao.