Omoda C5 - chiếc crossover 'biết mình biết ta'

Tóm tắt đánh giá của giám khảo về Omoda C5:
Điểm cộng:
- Thiết kế bắt mắt, thể thao, trẻ trung, đặc trưng thương hiệu.
- Nội thất hoàn thiện tốt, cách sắp xếp mang tính công thái học và nhiều trang bị.
- Lắp động cơ 1.5 tăng áp mạnh mẽ, vượt trội khi đi phố.
- Mức giá dễ tiếp cận.
- Bảo hành dài tới 10 năm, hàng đầu phân khúc.
Những điểm cần cải tiến:
- Mặt ca-lăng trang trí rườm rà.
- Cách âm gầm chưa tốt, vọng lên khá rõ.
- Khung gầm thua thiệt so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.
- Hệ thống treo mềm.
- Cảm giác đánh lái chưa đạt độ chính xác cao.