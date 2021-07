Olympic Tokyo ngăn VĐV quan hệ tình dục thế nào

Ban tổ chức Tokyo 2021 dùng những chiếc giường có thể tái chế, nhưng dễ gãy nếu bị tác động mạnh nếu VĐV quan hệ mạnh.

Trong những căn nhà ở làng VĐV Olympic, ban tổ chức xếp những chiếc giường sẽ được tái chế sau khi kết thúc đại hội, để thân thiện với môi trường. Theo Diario AS, những chiếc giường này chỉ chịu đựng được trọng lực của con người trong trạng thái bình thường. Nếu VĐV hoạt động quá mạnh, giường có thể bị gãy.

Những chiếc giường được sử dụng ở Olympic Tokyo. Ảnh: IOC

Những chiếc giường này được coi là giải pháp để ngăn cản hoạt động mạnh, đồng thời hạn chế nguy cơ lây lan nCoV. Sẽ có khoảng 18.000 chiếc giường như vậy, để phục vụ 18.000 VĐV và các quan chức.

Tháng 6/2021, ban tổ chức từng xác nhận sẽ cung cấp 160.000 bao cao su cho các VĐV, nhưng không khuyến khích họ quan hệ tình dục trong thời gian diễn ra đại hội. Họ nói rằng đấy là món quà lưu niệm để các VĐV đem về nhà. Việc phát bao cao su cho VĐV được coi là truyền thống của Olympic, nhưng diễn biến Covid-19 phức tạp khiến ban tổ chức phải siết chặt quan hệ giữa các VĐV.

Tháng 7/2016, tạp chí Frontiers in Physiology công bố kết quả nghiên cứu rằng quan hệ tình dục không ảnh hưởng nhiều tới thành tích của các VĐV. Còn nghiên cứu của Journal of Sports Medicine and Physical Fitness năm 2000 cũng cho thấy quan hệ tình dục chỉ ảnh hưởng đến VĐV trong vòng hai tiếng.

Olympic Tokyo sẽ đón hơn 11.000 VĐV tranh tài ở 33 môn thể thao. Lễ khai mạc diễn ra ngày 23/7. Đoàn thể thao Việt Nam gồm 43 thành viên, trong đó có 18 VĐV, sẽ bay sang Tokyo tối 18/7.

Hoàng An (theo Diario AS, CNN)