OCB mở mới 9 điểm giao dịch

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) mở mới 4 chi nhánh và 5 phòng giao dịch trong năm 2023.

Cụ thể, OCB sẽ mở thêm 4 chi nhánh tại Thái Bình, Hà Tĩnh, Phú Yên, Bình Phước, cùng 5 phòng giao dịch tại Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh và 2 điểm tại Tây Ninh, nâng tổng số đơn vị lên 158, hiện diện tại 43 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngoài việc đầu tư, xây dựng các chi nhánh, phòng giao dịch mới với cơ sở vật chất hiện đại, quy trình quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, OCB cũng thực hiện di dời, lựa chọn những địa điểm mới nằm tại các tuyến đường trung tâm, đông dân cư nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ.

Trước đó, năm 2022, ngân hàng đã hoàn tất việc khai trương, đi vào hoạt động 11 chi nhánh, phòng giao dịch mới và di dời thành công 10 đơn vị.

OCB khai trương chi nhánh Bình Thuận. Ảnh: OCB

"Việc được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mở rộng mạng lưới liên tiếp minh chứng cho hoạt động hiệu quả và bền vững của ngân hàng. Thời gian qua, OBC cũng đã đáp ứng các quy định về quy mô vốn, hệ số đảm bảo an toàn, có hệ thống quản trị tốt, kiểm soát nội bộ hiệu quả", đại diện OCB chia sẻ.

Nhà băng này kỳ vọng sẽ gia tăng độ phủ, thu hút nhiều khách hàng mới, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại của khách hàng không chỉ khu vực thành thị mà cả khu vực nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Hương, Phó tổng giám đốc OCB cho rằng, xã hội đang hướng tới kênh số nhưng không thể phủ nhận vai trò của các chi nhánh, phòng giao dịch vật lý bởi còn nhiều nhóm khách hàng có nhu cầu tương tác trực tiếp. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng tiền mặt của người Việt còn khá lớn nên cần các điểm giao dịch để có thể rút tiền.

Bên cạnh đó, theo đại diện OCB, tốc độ mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch giờ đây sẽ không quá nhanh như trước mà phải hướng đến sự tối ưu nhằm phục vụ các nhu cầu phức tạp hơn, có tính chuyên môn cao.

"Khách hàng càng chuyển sang giao dịch online thì chi nhánh vật lý càng phải có chất lượng tư vấn, phục vụ khách hàng tốt hơn, luôn phải đổi mới và cung cấp thêm trải nghiệm cho khách hàng, thay vì phục vụ các giao dịch thông thường như đa số hiện nay", ông Hương nói thêm.

Do đó, OCB chú trọng đầu tư, kiểm soát sự chuyên nghiệp, chất lượng phục vụ và không gian giao dịch tại các chi nhánh, phòng giao dịch. Đội ngũ nhân sự cũng được đào tạo bài bản, chọn lựa và vượt qua các kỳ kiểm tra chuyên môn trước khi phục vụ khách hàng.

OCB không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng. Ảnh: OCB

Song song với việc mở rộng mạng lưới, công nghệ cũng tiếp tục được OCB chú trọng phát triển với các sản phẩm, dịch vụ nổi bật như ứng dụng OCB OMNI, nền tảng vay mua nhà trực tuyến Unlock DreamHome, giải pháp thanh toán số dành cho doanh nghiệp OCB ProPay và mới đây là ngân hàng số thế hệ mới Liobank.

Vừa qua, OCB cũng nhận được cú đúp giải thưởng quốc tế do tạp chí Global Brands Magazine trao tặng gồm "Best Digital Banking Brand" (Thương hiệu Ngân hàng số tốt nhất) và "Excellence in Retail Banking" (Ngân hàng Bán lẻ xuất sắc – Việt Nam 2022).

An Nhiên