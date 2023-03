OCB miễn phí chuyển tiền quốc tế

Khách hàng cá nhân trên toàn quốc của OCB gồm khách hàng hiện hữu và khách hàng mới được miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế.

Những năm gần đây, nhu cầu chuyển tiền quốc tế của người Việt tại nước ngoài không ngừng tăng như chuyển tiền đóng học phí, trợ cấp cho du học sinh, chuyển tiền với mục đích định cư, thanh toán phí/lệ phí, khám chữa bệnh, trợ cấp thân nhân...

Nhằm đồng hành và hỗ trợ khách hàng, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) triển khai các ưu đãi dành riêng cho dịch vụ chuyển tiền quốc tế. Cụ thể, khi thực hiện giao dịch chuyển tiền quốc tế cùng OCB với số tiền giao dịch quy đổi từ 10.000 USD, khách hàng được miễn phí dịch vụ chuyển tiền cùng với mức tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ cạnh tranh.

Chuyển tiền quốc tế thủ tục đơn giản tại OCB. Ảnh: OCB

Theo đó, khách hàng chỉ cần chuẩn bị bộ hồ sơ chứng từ để chứng minh mục đích giao dịch và không giới hạn số tiền chuyển trong trường hợp có đủ hóa đơn, chứng từ (thông báo học phí, lệ phí, hóa đơn tiền thuê nhà, tiền điện nước, hóa đơn bệnh viện, khách sạn...).

Đối với các khoản chi phí không có hóa đơn, chứng từ như phí sinh hoạt hoặc trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài, hạn mức chuyển tiền trong một năm sẽ được xác định căn cứ theo GDP bình quân đầu người của nước nhận tiền. Với mạng lưới giao dịch trải rộng, khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền tại bất kỳ điểm giao dịch nào của OCB hoặc sử dụng OCB Omni.

Nhờ tập trung phát triển chiến lược đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, cũng như đầu tư vào chuyển đổi số, năm 2022, OCB đã nhận cú đúp giải thưởng quốc tế do tạp chí Global Brands Magazine trao tặng gồm Best Digital Banking Brand (Thương hiệu Ngân hàng số tốt nhất) và "Excellence in Retail Banking" (Ngân hàng Bán lẻ xuất sắc - Việt Nam 2022).

An Nhiên