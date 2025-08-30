Ở lại nhặt rác sau tổng duyệt diễu binh

Hà NộiMẹ con chị Thu Hoài ở lại các tuyến phố Kim Mã, Giảng Võ, bắt đầu thu dọn vỏ chai, túi nilon bị bỏ lại sau buổi tổng duyệt diễu binh, sáng 30/8.

"Tôi muốn con trai học cách bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất", chị Hoài, 52 tuổi, ở phường Cầu Giấy nói.

Con trai chị, bé Lê Mạnh Đức, 10 tuổi, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nói "không mệt". Em khoe đã được rất nhiều chai nhựa và túi nilon, đặt mục tiêu dọn sạch rác trên phố Kim Mã mới nghỉ.

Chị Thu Hoài và con trai Mạnh Đức nhặt rác trên đường Kim Mã, sáng 30/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Cùng tham gia dọn dẹp trên tuyến phố này còn có bà Phạm Hường, 62 tuổi, nhà ở phố Ngọc Khánh. Bà đón 6 người bạn ở xa đến ở nhờ để cùng nhau đi xem diễu binh. 4h sáng, cả nhóm đã có mặt ở ngã tư Kim Mã - Núi Trúc. Họ nhận thấy dưới chân dòng người đông đúc là áo mưa, vỏ đồ ăn, túi nilon la liệt nên rủ nhau vừa xem, vừa tranh thủ thu gom rác.

"So với những lần trước, ý thức của nhiều người xem hôm nay đã tốt hơn. Họ gom rác lại một điểm thay vì vứt bừa bãi", bà Hường nói.

Chị Phạm Thị Dung, 52 tuổi, ở Cầu Giấy (áo hồng) cùng mọi người nhặt rác bị bỏ lại trên đường Kim Mã, sáng 30/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Mẹ con chị Hoài và bà Hường là ba trong số 30 tình nguyện viên của "Hội Yêu Rác", nhóm được thành lập từ năm 2017, đến nay đã có khoảng 2.000 thành viên ở nhiều tỉnh thành.

Đàm Tiến Thành, 27 tuổi, phụ trách nhóm nhặt rác trên tuyến Kim Mã, cho biết khó khăn lớn nhất là việc di chuyển do nhiều tuyến đường bị cấm và kẹt cứng. "Chúng tôi phải linh động, ai ở đâu thì dọn dẹp ngay tại khu vực đó để không mất thời gian di chuyển", anh Thành nói.

Sau gần ba tiếng, các tình nguyện viên thu gom được hơn chục túi rác lớn, tập kết để công ty môi trường mang đi.

Một số thành viên trong tổng số 30 người tình nguyện nhặt rác sau lễ tổng duyệt diễu binh trên phố Kim Mã, sáng 30/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Chị Dương Ngọc, hội phó "Hội Yêu Rác", cho biết hoạt động này xuất phát từ mong muốn đóng góp cho ngày lễ lớn của đất nước và chia sẻ sự vất vả của các công nhân vệ sinh môi trường.

Sau khi thấy hình ảnh rác bị vứt bừa bãi sau các buổi diễn tập, nhóm đã kêu gọi thành viên tham gia dọn dẹp ở hai tuyến đường chính là Liễu Giai - Kim Mã và Tràng Thi sau lễ tổng duyệt diễu binh. Dự kiến trong ngày 30/8, khoảng 200 người, gồm sinh viên, người đi làm và cả trẻ nhỏ sẽ tham gia.

"Chúng tôi mong lan tỏa thông điệp 'Người Việt Nam không xả rác', để mỗi người đều có hành động cụ thể, dù là nhỏ nhất, thể hiện lòng yêu nước", chị Ngọc nói.

Quỳnh Nguyễn