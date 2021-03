“Tân binh” nhà Toyota nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người Việt nhờ thiết kế trẻ trung, động cơ hybrid và gói an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense. “Hồi mới nhận xe, nhiều người hỏi tại sao dám mua loại động cơ công nghệ mới như này, sợ gặp rủi ro. Nhưng tôi cho rằng đó là lời khen, rằng tôi dám trải nghiệm những thứ mới mẻ nhất, trong khi nhiều người vẫn đang còn tìm hiểu”, Phạm Quân Hoàng (Quảng Ninh), một trong những vị khách đầu tiên sở hữu Corolla Cross Hybrid tại Việt Nam nói. “Bảo dưỡng chiếc xe này gần như không khác gì so với chiếc Camry gia đình tôi đang sử dụng. Động cơ hybrid có ưu điểm hơn nhờ êm ái và tiết kiệm xăng”.



Thực tế, cấu tạo của động cơ hybrid phức tạp hơn đáng kể so với động cơ xăng truyền thống, không đơn thuần là việc ghép hai loại động cơ này vào nhau. Hãng Nhật cho biết, việc bảo dưỡng dòng xe này không quá phức tạp, cần thêm công đoạn nữa là vệ sinh lọc gió của pin, chi phí bảo dưỡng cũng không khác biệt nhiều.