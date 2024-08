Nữ võ sĩ boxing gây tranh cãi giới tính thắng sau 46 giây

Võ sĩ Algeria Imane Khelif giành chiến thắng chỉ sau 46 giây, khi đối thủ Italy Angela Carini bỏ cuộc ở vòng 1/8 boxing hạng -66kg nữ Olympic Paris 2024.

Dính hai cú đấm trúng mặt ở ngay hiệp đầu, Carini dường như bị văng dây đeo cằm và khiến cô phải di chuyển về góc đài. Sau đó, nữ võ sĩ Italy trở lại nhưng xin bỏ cuộc, giúp Imane Khelif thắng nhanh.

Carini quỳ gối ở giữa võ đài rồi bật khóc. "Tôi bước vào để chiến đấu", cô nói với hãng tin Italy ANSA. "Tôi không bỏ cuộc, nhưng sau một cú đấm quá đau, tôi thấy thế là đủ rồi".

Imane Khelif (trái) thi đấu với Angela Carini ở vòng 1/8 boxing nữ hạng -66kg tại Olympic Paris 2024. Ảnh: AP

Trước trận đấu, Ủy ban Olympic Italy (CONI) đã liên hệ với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) để phàn nàn về việc Khelif được thi đấu. Sự hiện diện của võ sĩ Algeria gây ra nhiều tranh cãi từ khi cô bị loại ở giải vô địch nữ thế giới 2023. Khi đó, trước trận chung kết vài giờ, Khelif được thông báo có nồng độ testosterone cao, vượt tiêu chuẩn. Hiệp hội quyền Anh Quốc tế (IBA) vào cuộc, làm xét nghiệm DNA với Khelif và phát hiện cô mang nhiễm sắc thể XY.

Ủy ban Olympic Algeria đã phản bác, bằng cách gọi tuyên bố trên là âm mưu ngăn họ giành HC vàng. Họ lý giải mức testosterone cao là vì yếu tố y học.

Một võ sĩ khác là Lin Yu-Ting, ở hạng -57kg nữ, của Đài Loan cũng bị loại ở giải đấu trên vì cùng lý do.

Angela Carini (trái) quỳ gối khóc sau khi bỏ cuộc. Ảnh: AP

Tuy nhiên, do IBA bị cấm tổ chức các trận đấu quyền Anh tại Olympic Paris 2024, nên IOC đã thành lập Ban quyền Anh Paris 2024 (PBU) để thay thế. Các luật lệ PBU áp dụng thoáng hơn so với IBA, nên Imane Khelif và Lin Yu-Ting vẫn được dự Paris 2024. Vì vậy, IBA đã chỉ trích IOC, cho rằng các quy định khác biệt của tổ chức này đặt ra những dấu hỏi về tính công bằng trong thi đấu cũng như an toàn của VĐV.

Người phát ngôn của IOC Mark Adams chỉ trích việc đưa tin sai sự thật và cảnh báo những tấn công vô lý nhắm vào hai VĐV. Ông cũng nhấn mạnh cả hai không phải người chuyển giới. IOC đã áp dụng các quy tắc được thống nhất sử dụng từ hai kỳ Olympic gần nhất.

Trong khi đó, Bộ Thể thao Italy chỉ trích việc thiếu thống nhất về chỉ số hormone ở các cấp độ quốc tế, bao gồm giải vô địch châu Âu, thế giới và Olympic. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Gia đình và Bình Đẳng Italy Eugenia Roccella đi xa hơn, khi cáo buộc Khelif và Yu-Ting là người chuyển giới.

Trung Thu