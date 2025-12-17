Nữ Việt Nam - Philippines: Viết tiếp câu chuyện lịch sử

BangkokNếu thắng Philippines trong trận chung kết hôm nay, thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ tiếp tục làm nên kỳ tích năm lần liên tiếp giành HC vàng SEA Games.

* Việt Nam - Philippines: 18h30 ngày 17/12, trên VnExpress.

Việt Nam giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá nữ SEA Games với 8 lần giành HC vàng. Trong đó, đội cũng lập giữ kỷ lục với 4 kỳ liên tiếp đăng quang từ 2017 đến nay. Với những con số ấn tượng đó, Việt Nam được xếp cửa trên khi tái đấu Philippines trong trận chung kết hôm nay.

Tại vòng bảng ở Thái Lan kỳ này, Việt Nam thua đau Philippines với bàn quyết định ở phút 90+4. Các cầu thủ đến giờ vẫn nhắc nhau về thất bại đó. "Trận thua ngày 8/12 quá cay nghiệt. Chúng tôi áp đảo hoàn toàn nhưng lại hứng đòn chí mạng ở phút cuối vì bóng bổng", thủ môn Kim Thanh nói với VnExpress.

Nhưng thủ môn số một Việt Nam cũng đồng thời thừa nhận, các đồng đội quá nôn nóng nên không thể kết liễu đối thủ ở những tình huống ngon ăn trong trận đấu hôm đó. Theo Kim Thanh, thất bại đau đớn đó giúp đội rút ra nhiều bài học sâu sắc, để khắc phục triệt để khi tái ngộ Philippines hôm nay.

"Những đối thủ như vậy thường rất bền bỉ. Vì vậy, chúng tôi phải tuân thủ đấu pháp, chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ, bật tường, tất công trực diện tìm khe hở, hạn chế tấn công biên vì bóng bổng là thiệt thòi", cô phân tích thêm. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ ngôi hậu".

Tiền vệ Thái Thị Thảo tranh bóng trong trận thua Philippines 0-1 ở vòng bảng SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

Việt Nam bước vào chung kết với quyết tâm cao và thể lực đảm bảo nhờ không bị mất quá nhiều sức lực khi vượt qua Indonesia ở bán kết. Các cầu thủ đều trong tâm thế sẵn sàng đòi lại những gì đã mất ở vòng bảng. "Chúng tôi tôn trọng đối thủ và sẽ chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất. Philippines rất mạnh nhưng họ cũng có những điểm yếu để khai thác. Vì vậy, Việt Nam sẽ có đối sách phù hợp để khoan thủng hàng thủ đối phương", tiền đạo Hải Yến nói với vẻ tự tin.

Trong khi bóng đá nữ Việt Nam đã là thế lực ở SEA Games, Phillippines mới lần đầu hiện diện trong trận chung kết Đại hội. Do đó, thầy trò Mark Torcaso rất phấn khích và hào hứng. "Chúng tôi tôn trọng Việt Nam, và dự đoán trận đấu sẽ rất khó khăn cho cả hai. Nhưng Philippines sẽ thi đấu vì đất nước, người hâm mộ, cho cả thế giới thấy được chúng tôi máu lửa thế nào trận này", ông Torcaso nói.

Philippines có chút bất lợi khi phải căng sức với Thái Lan ở bán kết, nơi hai đội phải đấu thêm hiệp phụ rồi đá luân lưu. Đây có thể là cơ hội để Việt Nam đẩy nhanh tốc độ tấn công từ đầu, hòng làm rối loạn hàng thủ đối phương. Nếu vượt qua được chính mình, các cô gái Việt Nam sẽ tiếp tục viết khúc ca khải hoàn trên đất Thái.

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự. Hải Linh, Bích Thùy, Hải Yến.

Philippines: McDaniel, Long Moriah, Cowart, Pasion, Beard, Sawicki, Eggesvik, Wunsch, Malea Kouise, Pino Alexa, Ramirex.

Đức Đồng