Nữ Việt Nam thua đau Philippines ở SEA Games 33

Thái LanViệt Nam rơi vào thế khó ở bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33, khi thua Philippines 0-1 đúng phút bù thứ tư hiệp hai tối 8/12.

*Ghi bàn: Louise 90'+4

0-1

Khi đồng hồ trên sân Chonburi chuyển sang phút bù áp chót, một điểm tưởng như sẽ nằm trong thay Việt Nam. Điều đó sẽ đồng nghĩa với việc đội tuyển sẽ sở hữu bốn điểm, và chỉ cần không thua Myanmar ở lượt cuối là cầm chắc vé vào bán kết.

Nhưng, một thoáng sơ sểnh đã xóa sạch mọi nỗ lực trong hơn 90 phút của các cầu thủ Việt Nam, đồng thời khiến hành trình tại bảng B rẽ sang ngã rẽ đầy thử thách. Từ quả phạt ở giữa sân, thủ môn Alexandra Davies treo một đường bóng cầu may vào cấm địa. Đội trưởng Moriah bật cao đánh đầu chuyền ngang, để Alexandrea dứt điểm cận thành. Thủ môn Kim Thanh đổ người đẩy ra, nhưng đúng tầm Ramirez Mary Louise băng vào và sút vô-lê một chạm thành bàn.

Kim Thanh (vàng) không thể cản phá khi Louise (số 21) sút bóng vào lưới trống, trên sân Chonburi, Thái Lan, hôm 8/12. Ảnh: Đức Đồng

Không chỉ bàn thua phút cuối trong cơ hội rõ rệt gần như duy nhất của Philippines, Việt Nam còn có nhiều lý để tiếc nuối khi chơi tốt và tạo nhiều cơ hội trận này. Chỉ ít phút trước bàn thua, đội tuyển đáng ra phải được hưởng phạt đền, nhưng trọng tài từ chối dù quả tạt của Nguyễn Thị Thanh Nhã đưa bóng trúng tay Nicole trong cấm địa.

Đó cũng không phải tình huống sóng gió duy nhất của Việt Nam. Chỉ trong 20 phút đầu, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã tung ra 6 pha dứt điểm, với 5 trong số đó đi trúng hướng cầu môn. Nguyễn Thị Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến và Thanh Nhã liên tục buộc thủ môn Philippines trổ tài. Màn nhập cuộc khí thế đó khiến Philippines có phần bị "khớp", dù từng đả bại Việt Nam 2-1 ở SEA Games 2023 và 4-0 ở AFF Cup 2021. Họ gần như không triển khai được đường tấn công nào có nét, trừ pha thoát xuống sút vọt xà của Pino Alexa Marie ở giữa hiệp.

Ý thức được trận thua ở lượt đầu của Philippines trước Myanmar chỉ là "tai nạn", các học trò Mai Đức Chung rất đề cao đối thủ, chơi kỷ luật và ưu tiên sự chắc chắn. Sang hiệp hai, nhiều cầu thủ xuống sức nhưng đội ĐKVĐ vẫn tạo ra sức công đủ tốt, nhờ sự xuất hiện của trụ cột Huỳnh Như - tiền đạo vào sân thay người trận thứ hai liên tiếp. Không lâu sau, từ cú sút xa của chính Huỳnh Như, Bích Thùy tranh bóng thành công, loại được thủ môn Philippines nhưng đối thủ kịp lui về phá bóng cứu thua.

Bích Thùy (số 23, đỏ) là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất bên phía Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Sức ép mà Việt Nam tạo ra khiến thủ môn Davies hoạt động vất vả, căng thẳng đến mức chuột rút ở nửa sau của hiệp đấu. Đó cũng là thời điểm cầu thủ hai đội đều thấm mệt, không duy trì được nhịp thi đấu cao như một giờ đồng hồ đầu tiên.

Trận đấu càng trôi về cuối, Việt Nam càng tự tin, trong khi Philippines có phần nóng vội. Kết quả hòa sẽ khiến họ gần như bị loại. Dù vậy, trong bóng đá, đội tạo ra nhiều cơ hội hơn mà không ghi được bàn thường phải nhận cái kết đắng. Các học trò của ông Chung phòng ngự tốt trước những pha bóng bổng sở trường của Philippines trong hơn 90 phút, nhưng bất lực trước tình huống tưởng như không mấy nguy hiểm ở phút cuối.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ Việt Nam gục xuống sân vì thất vọng. Sau hai lượt trận, Việt Nam có cùng ba điểm như Philippines, trong khi Myanmar dẫn đầu bảng với 6 điểm. Ở lượt cuối ngày 11/12, Philippines gặp đối thủ yếu nhất bảng Malaysia, còn Việt Nam phải quyết đấu với Myanmar - đội cũng chưa chắc chắn đi tiếp dù thắng Malaysia 3-0 ở lượt trận này.

Huỳnh Như (số 9) và toàn đội cùng thất vọng sau bàn thua phút cuối trước Philippines. Ảnh: Đức Đồng

SEA Games 33 xét hiệu số bàn thắng trước đối đầu các đội, nên Việt Nam (hiệu số +6) chắc chắn đi tiếp nếu thắng Myanmar (hiệu số +4) ở lượt cuối. Myanmar cũng là đối thủ mà thầy trò Mai Đức Chung từng nhiều lần vượt qua ở những trận đấu quan trọng trong quá khứ.

Quang Dũng - Vy Anh