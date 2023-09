Nữ Việt Nam - Bangladesh: Giữ vững vị trí nhì bảng

Trung QuốcViệt Nam nhiều khả năng lấy trọn ba điểm để giữ vị trí thứ nhì, khi gặp Bangladesh - đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng D bóng đá nữ Asiad 19.

* Việt Nam – Bangladesh: 15h00 thứ Hai 25/9, trên VnExpress

Đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới chiến thắng đậm trước Bangladesh ở Asiad 19.

Đội nam phải dừng bước ở vòng bảng, nên bóng đá Việt Nam tại Asiad 19 lúc này chỉ còn hy vọng vào đội nữ dưới trướng HLV Mai Đức Chung. Chiến thắng 2-0 trước Nepal ở trận ra quân chưa phải màn trình diễn thuyết phục, nhưng là khởi đầu suôn sẻ của các cô gái tại Asiad 19.

Một chiến thắng nữa chiều nay 25/9 được xem là trong khả năng của các cô gái Việt Nam, khi đối thủ là Bangladesh – đứng thứ 142 FIFA và đã thua Nhật Bản 0-8 ngày mở màn. HLV Mai Đức Chung thừa nhận có ít thông tin về đối thủ này, nhưng chỉ cần cầu thủ đá đúng sức là sẽ đạt được mục tiêu.

Thêm ba điểm chiều nay cũng sẽ giúp Việt Nam chắc chắn giành nhì bảng D bởi ở trận sau, Nepal khó gây bất ngờ trước Nhật Bản. Từ đó, Việt Nam tiếp tục có những tính toán cho trận quyết định gặp nhà đương kim vô địch Asiad ở lượt cuối.

Bóng đá nữ Asiad 19 gồm 16 đội chia làm năm bảng, gồm hai bảng ba đội (A, B) và bảng C hai đội do Campuchia xin rút lui. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra năm đội nhất, ba đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào tứ kết mà không tính đội nhì bảng C. Hiện tại, Việt Nam, Thái Lan, Philippines đang thuộc nhóm nhì tốt nhất và sáng cửa đi tiếp.

Xét tương quan các bảng, Việt Nam cần thắng Bangladesh, rồi hòa hoặc thua tối thiểu Nhật Bản là gần như chắc chắn đi tiếp. Ở bảng A, Uzbekistan cạnh tranh suất nhì với Mông Cổ nhưng khó tạo bất ngờ trước Trung Quốc, thậm chí được dự báo thua đậm. Ở lượt ra quân, đội chủ nhà thị uy sức mạnh bằng chiến thắng 16-0 trước Mông Cổ.

Trong trường hợp nhì bảng D, Việt Nam nhiều khả năng đối đầu đội nhất bảng E là Hàn Quốc tại tứ kết. Còn nếu gây bất ngờ trước Nhật để giành nhất bảng, đội sẽ chạm trán nhất bảng C khả năng cao là Triều Tiên hoặc nhì bảng E - vị trí Philippines và Myanmar đang tranh chấp.

Hiếu Lương