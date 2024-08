Nữ VĐV Hàn Quốc vô địch Olympic phải giặt, dọn dẹp trên tuyển

Tay vợt đoạt HC vàng cầu lông đơn Olympic 2024, An Se-young nói rằng cô phải giặt và dọn dẹp cho các đàn anh trên tuyển suốt 7 năm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc gây áp lực, khiến Liên đoàn Cầu lông nước này (BKA) thông báo thành lập một hội đồng điều tra đặc biệt những tranh cãi liên quan tới An, hôm 15/8. Hội đồng bao gồm các thành viên BKA lẫn những người bên ngoài liên đoàn, nhằm điều tra các hoạt động của đội tuyển.

An 22 tuổi, gia nhập đội tuyển quốc gia từ 15 tuổi, và khi đó, cô nhỏ tuổi nhất trong đội. Cô cho biết đội tuyển có một tập tục, đó là tay vợt trẻ sẽ phải làm những công việc lặt vặt trong đội, như căng dây vợt, dọn dẹp phòng và giặt giũ quần áo cho các anh chị. Do là đàn em, An phải làm những công việc này suốt 7 năm.

An Se-young thi đấu tại Olympic Paris 2024 ở Pháp. Ảnh: Reuters

Tháng 2/2024, bố mẹ tay vợt số một thế giới gặp đại diện BKA để đưa ra bảy yêu cầu, trong đó có việc cải thiện điều kiện sống của VĐV trên tuyển. Tay vợt sinh năm 2002 cảm thấy mệt mỏi và không có thời gian nghỉ ngơi, sau khi phải làm những công việc lặt vặt này.

BKA chuyển kiến nghị của gia đình An tới đội tuyển cầu lông. Đáp lại, ban huấn luyện cho rằng đây là tập tục lâu đời của đội tuyển, không thể giải quyết ngay lập tức, nhưng họ sẽ cố gắng cải thiện dần dần.

Gia đình An cũng muốn các tuyển thủ cầu lông được ở phòng riêng khi đi thi đấu. Cô cho rằng lối sống của các tay vợt trẻ và cựu binh không giống nhau. Vì thế, nếu phải sống cùng nhau, hậu bối sẽ phải điều chỉnh để thích nghi với tiền bối, nên càng cảm thấy khó chịu.

Những kiến nghị khác của phía An còn là xây dựng một khu hồi phục riêng ở bên ngoài bản doanh đội tuyển, cải thiện mối quan hệ giữa tay vợt và HLV, cũng như nâng cấp vé máy bay để VĐV được ngồi vị trí tốt hơn. Tuy nhiên, chỉ hai điều kiện của gia đình An được đáp ứng.

An là đương kim vô địch cầu lông đơn nữ thế giới, Asiad 2022, và vừa đoạt HC vàng Olympic Paris 2024 cho Hàn Quốc. Đó mới là HC vàng thứ hai của cầu lông Hàn Quốc tại các nội dung đánh đơn Olympic, sau Bang Soo-hyun ở Atlanta 1996.

Theo Korea Times, xung đột giữa tay vợt số một thế giới và BKA còn nằm ở vấn đề tài chính. Liên đoàn được một nhãn hàng tài trợ độc quyền, và họ sử dụng những hình ảnh, trang thiết bị có gắn thương hiệu này. Tuy nhiên, An muốn đi giày thể thao của một thương hiệu tài trợ cho cá nhân cô, nhưng không được BKA chấp thuận vì có thể xung đột lợi ích với nhà tài trợ liên đoàn. Điều lệ liên đoàn quy định các VĐV có thể ký hợp đồng tài trợ riêng, với những điều kiện nghiêm ngặt.

Những mâu thuẫn trên khiến An giận dỗi ngay sau khi đoạt HC vàng ở Paris, và ám chỉ từ giã đội tuyển ở tuổi 22. Xung đột giữa cô và liên đoàn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc quan tâm, và họ có thể điều tra sang cả những liên đoàn thể thao khác, không chỉ cầu lông.

Hoàng An (theo Edaily)